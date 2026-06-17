Sénégal: L'incendie survenu à GCO a réduit à 30 % sa capacité de production, selon son directeur général

17 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'incendie survenu le 22 février dernier dans la mine de zircon de Grande Côte Opérations (CGO) à Diogo (ouest) a réduit à 30 % la capacité de production de cette filiale du groupe minier français Eramet, a appris l'APS de son directeur général, Frédéric Zanklan.

À cause de la baisse de la production, "nous n'atteindrons même pas cette année le tiers de notre chiffre d'affaires d'environ 150 milliards de francs CFA", a ajouté M. Zanklan.

Non seulement la production et le chiffre d'affaires sont en baisse à cause de l'incendie, mais GCO va aussi remplacer "impérativement" les équipements endommagés, s'inquiète son directeur général dans une interview accordée à l'APS.

La filiale sénégalaise d'Eramet devrait produire 1 million de tonnes de zircon cette année, mais sa production pourrait s'élever seulement à 300 000, voire 400 000 tonnes, à cause de l'incendie dont elle a été victime, selon lui.

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"Les équipements endommagés doivent être remplacés. Ça va coûter des dizaines de milliards de francs CFA", a indiqué Frédéric Zanklan.

Le zircon exploité par GCO est une ressource ayant des propriétés physico-chimiques remarquables. Il est utilisé dans l'énergie nucléaire, l'industrie chimique et la médecine.

Lire l'article original sur APS.

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