Tunisie: Mondial 2026 - Renard appelle à la réaction et tourne la page du naufrage inaugural

A quelques jours du deuxième match de la Tunisie au Mondial 2026, le nouveau sélectionneur Hervé Renard a appelé ses joueurs à tirer un trait sur la lourde défaite inaugurale face à la Suède pour aborder avec détermination le rendez-vous contre le Japon, dimanche prochain, dans le groupe F.

Dès sa prise de fonctions, officialisée lundi au lendemain du limogeage de Sabri Lamouchi, le technicien français a tenu à fixer le cap lors du point presse précédant l'entraînement de mardi, à Monterrey.

« J'ai regardé très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Lorsque j'ai rencontré les joueurs, je ne me suis pas exprimé très longtemps. Je leur ai juste dit : il faut relever la tête et avancer. Vous êtes ici pour représenter la Tunisie. C'est un honneur, c'est un devoir, et on se doit de faire beaucoup mieux », a déclaré Renard, soucieux de remobiliser un groupe secoué par ce revers.

Conscient de l'ampleur de la tâche, il a prévenu : « Le match contre le Japon sera très difficile. Je l'ai affronté à de nombreuses reprises, c'est une équipe complète qui a réalisé de bons résultats en qualifications. Il faut bien préparer cette échéance. »

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Le successeur de Lamouchi est longuement revenu sur le sort de son prédécesseur, dont il a partagé la douleur. « La défaite face à la Suède a été brutale et a entraîné le changement de staff. Je suis pleinement conscient de ce qu'a vécu Sabri, une expérience que j'ai moi-même traversée. Quand ça arrive à un coach, ça fait très mal, l'ego en prend un coup et on se sent coupable », a-t-il confié, avant de rendre un hommage appuyé : « C'est lui qui a payé les pots cassés de ce premier match raté. Je suis persuadé que les joueurs le savent et ressentent de la tristesse pour lui. À nous désormais de bien continuer cette compétition. »

Au-delà du choc psychologique, Hervé Renard s'est voulu rassurant sur l'état d'esprit général : « L'ambiance au sein du groupe semble bonne, et c'est ce qui va nous aider à bien préparer ce match contre le Japon, une équipe qui se distingue par sa vitesse offensive. »

Pour rappel, la Fédération Tunisienne de Football (FTF) avait décidé de mettre fin à sa collaboration avec le sélectionneur national Sabri Lamouchi d'un commun accord, et de nommer le Français Hervé Renard à la tête de la sélection tunisienne pour la suite de son parcours au Mondial 2026.

Il avait également été décidé de mettre fin aux fonctions de tous les membres du staff technique accompagnant Sabri Lamouchi, notamment l'entraîneur adjoint, l'entraîneur des gardiens, le préparateur physique et l'analyste vidéo, tout en maintenant Wahbi Khazri au sein de l'encadrement technique, a ajouté la même source.

Hervé Renard prendra officiellement ses fonctions dès mardi. Il sera entouré d'un entraîneur des gardiens et d'un analyste de la performance qu'il choisira lui-même. La nouvelle composition du staff technique comprendra également Mondher Kebaier en tant que directeur technique national, un entraîneur adjoint tunisien et, éventuellement, un autre adjoint français. Anas Gazouz intégrera également le staff en qualité de préparateur physique.

L'accord conclu avec Renard porte dans un premier temps, selon la FTF, sur la fin du parcours tunisien au Mondial 2026, dans les mêmes conditions financières que celles prévues pour Lamouchi. Une évaluation sera menée à l'issue de la compétition afin de déterminer les perspectives d'une éventuelle prolongation de la collaboration.

La décision de mettre fin au contrat de Lamouchi est intervenue après la lourde défaite de la Tunisie face à la Suède le score de 1-5, lundi à Monterrey, lors de son entrée en lice au Mondial coorganisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Cette défaite faisait suite à un autre revers sévère en match amical contre la Belgique (0-5) à Bruxelles.

Nommé à la tête de la sélection tunisienne le 20 janvier dernier, Sabri Lamouchi quitte ses fonctions avec un bilan mitigé : une seule victoire, obtenue en amical face à Haïti (1-0), un match nul contre le Canada à Toronto (0-0) et trois défaites, respectivement face à l'Autriche (0-1), à la Belgique (0-5) et à la Suède (1-5).

Technicien expérimenté et reconnu sur la scène internationale, Hervé Renard s'est illustré en remportant la CAN-2012 avec la Zambie puis la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire. Il a également dirigé les sélections du Maroc et de l'Arabie saoudite, avant de prendre en charge l'Equipe de France féminine de football, qu'il a menée jusqu'en finale de la Ligue des Nations féminine de l'UEFA 2024.

Au niveau des clubs, Renard a entraîné plusieurs équipes, dont le LOSC Lille, FC Sochaux, l'AS Cherbourg et l'USM Alger.

La Tunisie disputera son deuxième match du premier tour (Groupe F) face au Japon le 21 juin à 05h00, avant de conclure la phase de groupes contre les Pays-Bas le 26 juin à minuit.