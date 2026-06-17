Tunisie: Restauration des bassins des Aghlabides - Un an après ses directives, Kaïs Saïed inspecte le chantier de Kairouan

Le Président Kaïs Saïed, a effectué mardi soir une visite à Kairouan à l'occasion du Nouvel An de l'Hégire, au cours de laquelle il s'est rendu aux Bassins des Aghlabides afin de s'enquérir de l'avancement des travaux de restauration de ce monument historique. Il a également inspecté les remparts de la médina après l'achèvement de leur réhabilitation.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi par le chef de l'État des projets à vocation patrimoniale et culturelle visant à préserver et valoriser le patrimoine national.

Le Président a pris connaissance de l'état d'avancement du chantier des Bassins des Aghlabides, lancé en juillet 2025 sous la supervision de la Direction générale du génie militaire, en coordination avec l'Institut national du patrimoine.

Le projet vise à réhabiliter ce site emblématique et à améliorer son environnement afin de renforcer l'attractivité culturelle et touristique de Kairouan.

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Les travaux concernent l'ensemble du site, qui s'étend sur près de 14 hectares. Ils comprennent la restauration des bassins, l'installation d'un système hydraulique moderne assurant le renouvellement de l'eau, l'aménagement d'espaces verts irrigués par un dispositif de goutte-à-goutte, ainsi que la réfection complète de l'enceinte entourant le monument.

Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les Bassins des Aghlabides devraient retrouver leur vocation historique, culturelle et touristique à l'issue des travaux et être transformés en espace public ouvert répondant aux standards d'un parc moderne destiné aux familles et aux visiteurs.

Le projet est financé en partie par le don saoudien consacré à la réalisation de l'hôpital universitaire Roi Salmane Ben Abdelaziz à Kairouan, à la réhabilitation de la Grande Mosquée Okba Ibn Nafiaâ et de la médina, ainsi qu'à la restauration des Bassins des Aghlabides.

Le Président Saïed a également visité les remparts de la médina dans leur nouvel état après l'achèvement des travaux de restauration fin 2025. L'ouvrage a retrouvé son apparence d'origine après l'effondrement d'une partie de la muraille en décembre 2023.

Le Chef de l'État a par ailleurs rencontré des habitants de la région et écouté leurs préoccupations d'ordre social et économique, réaffirmant sa volonté de répondre à leurs revendications légitimes.

À cette occasion, il s'est aussi rendu à la Grande Mosquée Okba Ibn Nafaâ dans le cadre de cette visite coïncidant avec le Nouvel An hégirien.