Tunisie: Bac 2026 - Comment consulter ses résultats par SMS à partir de demain

17 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Éducation a annoncé l'ouverture des inscriptions au service de diffusion des résultats de la session principale du baccalauréat 2026 par SMS, à partir du jeudi 18 juin à 10h00.

Selon un communiqué du département, ce service, proposé au tarif global de 950 millimes, s'adresse aux abonnés des opérateurs Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange. Les personnes inscrites recevront par message textuel l'intégralité de leurs résultats, comprenant la décision finale, la moyenne générale et le détail des notes par matière, avant la date de la proclamation officielle des résultats.

Pour s'inscrire, les candidats doivent envoyer un SMS au numéro 85005 en respectant la syntaxe suivante : le mot BAC, suivi d'un espace, puis le numéro d'inscription à l'examen (composé de 6 chiffres), suivi d'une étoile (*) et enfin le numéro de la carte d'identité nationale (composé de 8 chiffres).

BAC [espace] numéro d'inscription à 6 chiffres [*] numéro CIN à 8 chiffres

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