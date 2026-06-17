Togo: Des diplômés handicapés manifestent pour réclamer un accès à l'emploi

Des diplômés en situation de handicap manifestent depuis lundi devant le Secrétariat général du gouvernement à Lomé, réclamant un recrutement dérogatoire dans la fonction publique pour faciliter leur accès à l'emploi.

Si la loi de finances 2026 prévoit un crédit d'impôt de 120 000 Fcfa par an pour les entreprises privées qui recrutent des personnes handicapées à compétences égales, les manifestants jugent cette mesure insuffisante et demandent à l'État de montrer lui-même l'exemple.

« Nous avons consenti de nombreux efforts pour obtenir nos diplômes malgré notre handicap. Nous voulons simplement avoir la possibilité de travailler et de contribuer au développement du pays », ont-ils déclaré, appelant directement le président du Conseil Faure Gnassingbé à se pencher sur leur situation.

Ces diplômés disent mener ce combat depuis cinq ans, multipliant les démarches auprès de différents ministères sans obtenir de réponse concrète. Un sentiment d'abandon renforcé par des promesses répétées restées sans suite.