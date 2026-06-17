Sénégal: GCO espère rouvrir totalement son usine d'extraction de zircon au premier trimestre 2027

Dakar — Grande Côte Opérations (GCO), la filiale sénégalaise du groupe minier français Eramet, espère pouvoir rouvrir totalement son usine d'extraction de zircon implantée à Diogo (ouest), au premier trimestre de 2027, pour se relever de l'incendie dont elle a été victime en février dernier, a-t-on appris de son directeur général, Frédéric Zanklan.

"Nous avons lancé des appels d'offres pour cela et avons commencé à acheter du matériel pour la reconstruction de l'usine d'extraction de zircon. Nous espérons arriver à une montée en puissance à la fin de 2026. Au début du premier trimestre 2027, nous reviendrons à une capacité nominale de production de 100 %", a assuré M. Zanklan.

La mine de zircon qu'exploite GCO à Diogo, dans la région de Thiès, a été ravagée par un incendie, le 22 février dernier.

Des équipements ont été endommagés par les flammes, ce qui a réduit à 30 % la capacité de production de GCO, a indiqué son directeur général dans une interview accordée à l'APS.

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L'incendie n'a fait aucun blessé et n'a pas engendré des pertes en vies humaines non plus, d'après Frédéric Zanklan.

"Après l'incendie, nos équipes travaillent d'arrache-pied pour trouver des solutions nous permettant de marcher en mode dégradé. Nous avons pu redémarrer la production à hauteur de 30 % à partir de la fin du mois d'avril. Nous avons entamé en même temps la reconstruction", a assuré le directeur général de GCO.

"Nous sommes en train d'évaluer nos besoins en termes de main-d'oeuvre et d'équipements", a-t-il dit, précisant que le coût exact de la "reconstruction" reste à déterminer.

D'après M. Zanklan, GCO espère bénéficier d'un "dédommagement" pour les pertes engendrées par l'incendie.

Il salue la "résilience" dont les travailleurs ont fait preuve à la suite de l'incendie.

Le directeur général de Grande Côte Opérations se réjouit du "soutien" dont les autorités sénégalaises et les autres compagnies minières ont fait preuve à son égard à la suite de l'incendie.