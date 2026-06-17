Sénégal: CFEE - À Matam, tout le dispositif est déjà en place, selon l'adjoint au gouverneur

Boyinadji — L'adjoint au gouverneur de la région de Matam (nord), en charge du développement, Tafsir Baba Anne, a assuré que tout le dispositif d'organisation dans les meilleures conditions de l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) est dèjà en place dans tous les centres visités par une délégation composée d'autorités administratives et académiques.

"Lors de notre traditionnelle visite des centres que nous avons effectuée à Matam, Ourossogui et Boyinadji, nous avons trouvé que tout le dispositif est dèjà mis en place, avec une présence massive des candidats et des Forces de défense et de sécurité (FDS)", a-t-il dit.

M. Anne s'exprimait au terme d'une visite des centres effectuée dans les écoles élémentaires Aboubackry Bâ de Gourel Serigne et Hamédine Bocar Kane situées dans la commune de Matam.

L'école d'application Abou Diawara de Ourossogui et celle de Boyinadji 1, dans la commune de Nabadji Civol ont été également visitées par la délégation.

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L'adjoint au governeur a notamment fait part de sa satisfaction à la suite de la visite, ajoutant que tous les engagements pris lors des réunions préparatoires des examens ont été respectés dans tous les départements.

Selon lui, tous les services ont répondu à l'appel des autorités, avec l'appuis des inspections de l'éducation et de la formation (IEF) et des Comités de gestion des écoles (CGE).

Au total, l'académie de Matam a présenté, pour l'examen du Certificat de fin d'études moyennes (CFEE) 11 582 candidats répartis dans 102 centres.

Quelque 2 103 personnes : des surveillants, des secrétaires, assistants, correcteurs et autres superviseurs numériques ont été mobilisées pour cet examen qui, avec la suppression du concours d'entrée en Sixième, ouvre les portes à l'accès au collège.