Afrique: Coupe du monde - La RDC et le Ghana font leur entrée en matière, ce mercredi

La République démocratique du Congo (groupe K) et le Ghana (groupe L) entrent en lice ce mercredi à la Coupe du monde, un grand moment pour les Congolais qui retrouvent les pelouses du mondial plus d'un demi-siècle après leur première participation.

Après 52 ans d'absence à la Coupe du monde, la RDC fait son retour en affrontant le Portugal de Cristiano Ronaldo à Houston, aux États-Unis.

Pour son retour au Mondial, le technicien français Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards, a comme objectif d'avoir trois ou quatre points pour aller en 16es de finale.

Dans ce groupe, l'autre attraction demeure le début de l'Ouzbékistan en Coupe du monde. L'équipe de la confédération asiatique, menée par l'ancien vainqueur de l'édition 2006, l'italien Fabio Cannavaro, fera face à une Colombie pétrie de talent.

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Dans le groupe L, l'autre représentant africain le Ghana va affronter le Panamá pour son entrée en lice dans le Mondial 2026. Le duel des outsiders va se dérouler au stade Toronto Stadium.

L'affiche phare du groupe L va opposer les deux nations européennes, invaincues durant leurs qualifications, l'Angleterre et la Croatie.

L'Angleterre et sa star Harry Kane affrontent la Croatie de Luka Modric. Ce match sera le remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2026. La Croatie avait sorti l'Angleterre.

Avec Harry Kane, l'Angleterre veut s'imposer d'entrée, mais en face les Croates avec Luka Modric auront à coeur de vivre une nouvelle épopée après leur finale en 2018 et leur belle troisième place décrochée au Qatar en 2022.

Voici le programme de ce mercredi de la Coupe du Monde :

16h : Portugal - RD Congo (Groupe K)

20h : Angleterre - Croatie (Groupe L)

23h : Ghana - Panamá (Groupe L)

1h : Ouzbékistan - Colombie (Groupe K)