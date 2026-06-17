Togo: De l'argent pour le cinéma

17 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo veut donner un coup d'accélérateur à son industrie cinématographique. Les acteurs du secteur audiovisuel, des représentants de l'Assemblée nationale, de l'Office togolais des recettes (OTR) et des responsables du ministère des Finances se réunissent à Lomé pour finaliser les modalités de mise en oeuvre du Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle (FoNSICA).

Ce mécanisme de financement, une fois opérationnel, permettra de soutenir la production locale, d'acquérir des équipements techniques modernes et d'accompagner réalisateurs et producteurs togolais dans la concrétisation de leurs projets.

L'objectif est aussi de professionnaliser une industrie capable de créer des emplois, de développer les coproductions et de faire du cinéma national un véritable moteur économique.

Ces discussions, organisées par le ministère de la Culture, doivent aboutir à un cadre réglementaire consensuel encadrant le futur fonds.

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