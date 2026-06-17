Togo: Derniers hommages avant l'inhumation

17 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Les cérémonies funéraires en hommage à Ewéfiaga Togbui Boniface Fafanyo Kossi Agboli Agokoli IV, roi des Ewé décédé en février dernier à l'âge de 86 ans après 35 années de règne, ont débuté. L'inhumation aura lieu samedi.

Togbui Agokoli IV était le roi des Ewé, peuple dominant du sud-Togo dont l'histoire est intimement liée à la cité de Notsè.

Selon la tradition, leurs ancêtres avaient fui cette ville pour échapper à la tyrannie du premier roi Agokoli, se dispersant ensuite en différents groupes vers divers horizons -- une épopée fondatrice qui structure encore aujourd'hui l'identité ewé.

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