Sénégal: Kaolack reçoit 42,3% de son quota de 11 597 tonnes de semences d'arachide pour la campagne agricole (DRDR)

Kaolack — La région de Kaolack (centre) a reçu 42,3% du quota de 11 597 tonnes de semences d'arachide qui lui est réservé cette année, contre 4904 tonnes réceptionnées l'année dernière, a-t-on appris du directeur régional du développement rural (DRDR), Cheikh Ahmed Tidiane Dieng, .

"Pour les semences d'arachide, on a alloué à la région environ 11 600 tonnes pour lesquelles on a déjà réceptionné plus de 42% des graines. Pour l'engrais, on a reçu près de 50% de l'allocation et les opérations de cession ont démarré au niveau de beaucoup de commissions", a-t-il indiqué dans un entretien avec l'APS.

La région de Kaolack compte 41 commissions administratives de distribution des intrants agricoles subventionnés, à raison d'une commission par commune, a précisé M. Dieng.

Une réunion du comité régional de développement (CRD) préparatoire de la campagne agricole de 2026 s'est d'ailleurs tenue mardi, sous la conduite du gouverneur de la région de Kaolack, Mohamadou Moctar Watt, en présence des différents préfets des départements, des acteurs agricoles, entre autres parties prenantes.

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Les différents producteurs ont exprimé, au cours de cette rencontre, leurs besoins en matière de petits matériels agricoles pouvant leur permettre d'accroitre leur productivité.

Cheikh Ahmed Tidiane Dieng, qui a pris bonne note de ce plaidoyer, s'est engagé à le partager avec les plus hautes autorités du pays, en vue d'une réponse favorable à cette demande.

L'un des problèmes signalés par les acteurs agricoles de la région de Kaolack concerne le manque de magasins de stockage des intrants destinés aux producteurs.

"Des solutions sont en train d'être trouvées au niveau des différentes commissions, en collaboration avec les autorités compétentes", a rassuré le DRDR de Kaolack.

Le gouverneur de la région a demandé à "nécessairement veiller à la transparence et à la traçabilité" des opérations et des critères d'éligibilité des bénéficiaires d'intrants agricoles subventionnés.

"Il ne faudrait pas oublier d'associer, dans le fonctionnement de ces commissions administratives [de distribution], les agents de l'agriculture ainsi que les représentants des forces de défense et de sécurité, parce que leur présence est obligatoire", a insisté Mohamadou Moctar Watt.

Il a aussi demandé à veiller à la qualité des semences et à la conformité des quantités reçues par rapport aux quotas alloués. Ce qui, d'après lui, relève de la compétence des commissions administratives de distribution des intrants agricoles subventionnés.

Il a invité les forces de défense et de sécurité, notamment la Police, la Gendarmerie, la Douane ainsi que les services de commerce, à veiller à qu'il n'y ait pas d'évasion des intrants agricoles en direction de pays étrangers. D'autant que tous ces intrants, rappelle-t-il, sont subventionnés par l'Etat du Sénégal pour le compte exclusif des agriculteurs sénégalais.

Pour le gouverneur de Kaolack, l'information climatique doit être de plus en plus accessible aux producteurs pour leur permettre de faire face à certains aléas et d'être à l'abri d'éventuelles surprises.

"Les groupes de travail pluridisciplinaires (GTP) sont des structures qui peuvent régulièrement publier des bulletins d'informations climatiques à l'intention des producteurs. Nous faisons un plaidoyer pour une meilleure collaboration entre ces GTP et les radios communautaires", a lancé Mohamadou Moctar Watt.

S'agissant de la question de la cartographie de la fertilité des sols, il plaide pour une collaboration avec l'Université du Sine Saloum, outillé pour ce travail.

"Afin d'amener les producteurs à mieux bénéficier des ressources qui sont mises à leur disposition, nous leur proposerons de s'organiser en sociétés de coopérative", a indiqué M. Watt.