Sénégal: PROVALE-CV - La BAD visite des initiatives agricoles et aquacoles réussies dans la région de Thiès

Thiès — Une équipe de la Banque africaine de développement (BAD) a effectué, mardi, une visite conjointe de suivi-évaluation des initiatives agricoles et aquacoles mises en oeuvre dans la région de Thiès (ouest), pour le compte du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeurs (PROVALE-CV).

L'équipe de la BAD était accompagnée de responsables du PROVALE-CV, lors de cette mission conjointe à Thiadiaye, Pout Diack et Thiénaba.

Le PROVALE-CV (2019-2024) est un projet visant à augmenter durablement les productions agricoles, les emplois et les revenus en milieu rural, à travers la mobilisation des eaux de surface et des eaux souterraines.

Financé par la BAD, il est mis en oeuvre dans trois zones agroécologiques que sont les Niayes, le bassin arachidier et la Casamance, lesquelles correspondent à huit régions administratives : Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Thiès, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.

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"Nous avons visité, dans la région de Thiès, l'unité d'élevage d'alevins, située à Thiadiaye, une exploitation de piment qui a intégré toute la chaîne de valeurs et, enfin, l'unité de transformation de Thiénaba", a résumé le coordonnateur national du Provale-CV, Younoussa Mballo, au terme de la tournée.

Soulignant le caractère "indispensable" des alevins dans l'aquaculture, M. Mballo a noté que cette tournée visait à montrer l'importance de deux aspects de ce sous-secteur de la pêche, à savoir la production d'alevins, en tant que semence pour les aquaculteurs, et la fabrication d'aliments pour poissons.

"Cette unité que nous avons visitée a une capacité [de production] annuelle de 10 millions d'alevins. Actuellement, il est à un rythme, à peu près, de 2 millions [par an] et s'agrandit progressivement", a-t-il renseigné.

Selon lui, l'unité de production d'alevins de Thiadiaye fait partie "des plus grandes de la sous-région", dans un contexte où "l'aquaculture est l'avenir", face à la surexploitation des ressources halieutiques.

"Il faut se tourner véritablement vers l'aquaculture et aller dans les profondeurs du pays, pour faire en sorte que l'aquaculture soit comme l'élevage, la culture de l'arachide, du mil, ou du riz", recommande M. Mballo.

Selon lui, plus de 50 aquaculteurs encadrés à travers le pays par le projet qu'il dirige, s'approvisionnent en alevins à Thiadiaye.

Le second site "modèle" visité par la mission conjointe est à l'initiative d'un Sénégalais qui, de retour de l'étranger, a trouvé dans le piment, "une opportunité" entrepreneuriale.

Il a démarré avec "1,5 hectare", pour aujourd'hui arriver à exploiter "plus de 35 hectares", où il emploie "près de 200 personnes", a souligné Younoussa Mballo, selon qui grâce à ses moyens propres, ce particulier a su construire une usine de transformation de piment.

Le PROVALE-CV a pris en charge la construction du bâtiment, mais les équipements et tous les investissements nécessaires ont été supportés par le promoteur lui-même.

Quant à l'unité de transformation visitée, les femmes s'y activaient déjà avant l'arrivée du projet, mais elles étaient confrontées à des problèmes liés à la cherté de l'électricité, à l'état de délabrement des bâtiments et au manque d'équipements de transformation.

Le projet a mis en place une minicentrale solaire leur permettant d"'économiser plus de 300.000 francs" CFA, a-t-il fait savoir.