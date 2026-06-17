Sénégal: Sédhiou - Un expert souligne les opportunités offertes par le Fonds d'appui à la stabulation

17 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — La direction régionale de l'élevage de Sédhiou (sud) a mis en exergue, mardi, les opportunités de financement offertes par le Fonds d'appui à la stabulation (FONSTAB), un mécanisme de facilitation de l'accès au crédit pour les professionnels de l'élevage, invitant les acteurs à mieux s'organiser pour capter davantage de financements.

L'expert Eric Bernard Ndour a invité, à cette occasion, les acteurs de l'élevage à mieux s'organiser, à formaliser leurs structures et à renforcer leur collaboration avec les services techniques pour capter davantage ces financements.

Cette journée d'échanges consacrée aux opportunités de financement offertes par le FONSTAB a réuni les acteurs agricoles, les transformateurs de produits et les éleveurs.

L'objectif était de sensibiliser et d'expliquer les critères d'éligibilité ainsi que les activités finançables par le FONSTAB.

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M. Ndour a relevé que "moins de 100 millions de francs CFA ont été injectés dans la région de Sédhiou, depuis la création FONSTAB", un montant jugé "faible" au regard du potentiel du sous-secteur de l'élevage.

Il a souligné que cette journée a permis de lever plusieurs incompréhensions et d'apporter des réponses aux préoccupations des acteurs.

"Les premiers dossiers de financement devraient bientôt être déposés au niveau central, ouvrant la voie à une contribution plus active au développement de l'élevage dans la région de Sédhiou", a-t-il indiqué.

Le gouverneur de région, Diadia Dia, a salué cette initiative, soulignant la nécessité pour les acteurs de se regrouper en coopératives et de respecter leurs engagements financiers auprès des institutions.

Il a également insisté sur l'importance d'une meilleure organisation pour permettre à la région de bénéficier pleinement des opportunités offertes par le FONSTAB.

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