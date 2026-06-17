Sénégal: Une ambiance conviviale à l'Institut français de Saint-Louis malgré la défaite des Lions contre les Bleus

Saint-Louis — Des supporters sénégalais, français et des ressortissants d'autres pays ont pris d'assaut l'Institut français de Saint-Louis, mardi, pour suivre le match Sénégal-France dans une ambiance jusqu'au bout conviviale et festive, malgré la défaite des Lions (1-3) face aux Bleus pour leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026.

Dans la "Fan Zone" aménagé dans l'enceinte de l'Institut français de Saint-Louis, l'atmosphère est déjà électrique peu avant le coup d'envoi. Maillots aux couleurs opposées, origines croisées mais la passion reste la même : le football.

Si certains supporters des Lions ont arboré des maillots personnalisés floqués aux couleurs nationales, d'autres viennent avec différents accessoires pour pousser leur équipe vers la victoire.

Pendant l'exécution des hymnes nationaux, un silence respectueux a enveloppé l'enceinte. À l'entame de l'hymne national du Sénégal, les supporters sénégalais se sont levés comme un seul homme affichant leur fierté.

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Sur la pelouse du MetLife Stadium, le match tient ses promesses. À la 19e minute, sur une action mal négociée par l'ailier de Crystal Palace, Ismaïla Sarr, les supporters sénégalais n'ont pas caché leur mécontentement.

Plus tard, la semelle de Saliba sur le natif de Saint-Louis suscite une vive indignation. Plusieurs supporters réclament haut et fort l'intervention de la VAR [l'Assistance vidéo à l'arbitrage] et un carton rouge pour le défenseur des Bleus.

En seconde période, la physionomie du match a complètement changé. La France, portée par un Kylian Mbappé des grands soirs, vient avec de bien meilleures intentions.

À la 66e minute, le capitaine des Bleus ouvre le score et refroidit du coup l'enthousiasme des supporters des Lions. La France profite de son temps fort pour doubler la mise grâce à Barcola à la 82e minute.

Les supporters sénégalais ont littéralement explosé de joie quand le Titi parisien, Ibrahim Mbaye, a réduit le score à la 90+5. Une minute plus tard, l'enfant de Bondy, Mbappé, signe un doublé (3-1).

Venu du Chili et installé à Saint-Louis, Antonio avait fait le déplacement avec ses deux enfants, arborant fièrement le maillot des Lions. "C'était un match très intéressant, familial et convivial. Une vraie rencontre entre deux cultures dans une bonne ambiance", confie-t-il. Malgré la défaite, il reste optimiste pour la suite du parcours des Lions dans cette compétition.

Touriste français originaire de la région parisienne, Éric Plais, porte, quant à lui, un jugement un peu nuancé sur les Bleus. "Ils n'ont pas encore montré leur meilleur visage", reconnaît-il, espérant une montée en puissance au fil des matchs.

Selon lui, un outsider est capable de gagner cette 23e édition de la Coupe du monde qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique.