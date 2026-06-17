Angola: Bié - Un projet communautaire attribue des cartes d'identité aux enfants vulnérables

Cuito — Dix-sept enfants en situation de vulnérabilité à Cuito, dans la province de Bié, ont bénéficié ce mardi des cartes d'identité dans le cadre d'un projet communautaire de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation (ISCED), appelé « Je joue et j'apprends ».

Lors de l'attribution des cartes d'identité aux enfants, dont l'objectif était de saluer le 16 juin, Journée de l'enfant africain, on a également procédé à la délivrance de cinq actes de naissance à trois paires de jumeaux issus d'une même mère.

Selon le coordinateur adjoint du comité de gestion de l'ISCED dans cette province, Aristides Yandelela Cambuta, cette initiative reflète la reconnaissance des droits et de la dignité de l'enfance.

Il a précisé que ce projet communautaire, créé en février dernier, dans le cadre de la responsabilité sociale de l'institut, vise à aider directement les enfants défavorisés pour garantir un avenir meilleur à la communauté.

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Le coordinateur a souligné que le projet « Je joue et j'apprends » est né du désir de promouvoir le développement intégral des mineurs pour une coexistence harmonieuse.

À cette fin, a-t-il ajouté, une salle de jeux a été aménagée pour favoriser l'apprentissage de la littérature, des jeux et de la musique.

Ce projet bénéficie du soutien de la délégation de la justice et des droits de l'homme et de l'état civil.

S'adressant à l'ANGOP, le chef du quartier de Santo António, Paulino Cassinda, a salué le soutien apporté par l'ISCED à la communauté, où résident 13 000 habitants.

Selon l'autorité traditionnelle, faute de ce document, de nombreux jeunes n'ont jamais été scolarisés. LB/PLB/DF/LUZ