Angola: Un historien souligne l'importance de Massangano pour la compréhension de l'histoire du pays

Massangano — L'historien Edgar Marcolino a affirmé que la région historique de Massangano, dans la province de Cuanza-Norte, occupe une place incontournable pour la compréhension de l'histoire d'Angola.

Le spécialiste s'est exprimé le week-end dernier, à l'issue d'une excursion scientifique de deux jours, dans cette localité, d'un groupe d'historiens, anthropologues, archivistes et chercheurs de différents domaines du savoir, organisée par les Archives Nationales d'Angola.

À cette occasion, Edgar Marcolino a dit qu'il est impossible de décrire la trajectoire historique et l'évolution du pays sans faire référence au rôle stratégique joué par cette localité au fil des siècles.

Dans ce cadre, il a plaidé pour la valorisation et la préservation des monuments et vestiges historiques de la région.

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De son côté, le directeur général des Archives nationales d'Angola, Justino da Glória Ramos, qui dirigeait une équipe d'excursionnistes, a soutenu que certains faits historiques ne peuvent être compris que par la visite sur les lieux où ils se sont déroulés.

Le directeur a considéré la localité de Massangano comme un espace essentiel pour la préservation de la mémoire collective angolaise.

À propos de l'exclusion, il a précisé que l'initiative avait pour objectif de rapprocher les chercheurs à la réalité historique locale et d'approfondir la connaissance sur les faits qui ont marqué la construction de l'identité nationale.

L'administratrice municipale de Massangano, Anabela Dias, a estimé que la présence régulière de visiteurs démontre l'intérêt accru pour la mise en valeur du patrimoine historique local et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du tourisme dans la région.

« Massangano occupe une place importante dans l'histoire d'Angola », a-t-elle martelé.

Vu cela, elle a appelé les autorités locales à continuer de créer des conditions nécessaires pour attirer davantage de visiteurs et d'investissements dans la région.

Située au confluent des rivières Kwanza et Lucala, dans la province de Cuanza-Norte, Massangano porte des traces profondes de la période coloniale.

Selon les archives historiques, la localité a fonctionné comme la première capitale provisoire d'Angola entre 1641 et 1648, servant de refuge pour les forces portugaises après la prise de Luanda par les hollandais.

En plus de son rôle militaire dans la reconquête de l'actuelle capitale, la célèbre forteresse de Massangano, érigée en 1583, a servi de l'un des principaux points de contrôle et de transit de trafic transatlantique d'esclaves vers l'Amérique.