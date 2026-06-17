Algérie: Mondial 2026 - Bagarre entre supporters algériens et argentins à Times Square

Des échauffourées ont éclaté entre des supporters algériens et argentins à Times Square, à New York, à quelques heures de l'entrée en lice des deux sélections dans le groupe J de la Coupe du monde 2026, ce mardi 16 juin 2026.

Les supporters des deux camps étaient réunis dans le célèbre quartier de Manhattan pour célébrer l'entrée en lice de leurs équipes respectives dans la compétition. Ils ont d'abord partagé chants, animations et moments festifs dans une atmosphère conviviale.

Mais la situation s'est progressivement dégradée. Des échanges verbaux houleux, accompagnés de gestes provocateurs et d'insultes, ont éclaté, avant que cela ne dégénère en affrontements physiques entre certains supporters des deux équipes.

Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues afin de séparer les groupes et d'empêcher une escalade des violences. Plusieurs interpellations ont été effectuées. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué.