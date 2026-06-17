Cote d'Ivoire: Sportivement - Formatés pour gagner

Sebastian Beccacece, le sélectionneur de l'Équateur était furieux après le match. Déçu de la défaite de son équipe face à la Côte d'Ivoire (0-1).

En effet, son équipe a très bien joué. Elle s'est créé plusieurs occasions nettes de but et aurait pu remporter le match, mais à cause d'un détail en fin de match, elle est repartie les mains vides. Beccacece a oublié que ce genre de grand match se joue sur des détails.

C'est dommage que certains Ivoiriens n'arrivent pas à savourer cette victoire. Tellement ils voyaient ce match facile. Mais est-ce qu'ils savaient exactement qui était en face ?

L'Équateur n'avait plus perdu de match depuis deux ans. Au cours de ces deux années, l'Équateur a battu l'Argentine de Lionel Messi, fait match nul avec le Brésil, battu la Colombie, tenu en échec les Pays-Bas, fait chuter l'équipe des Usa et le Chili et neutralisé l'Uruguay et le Paraguay.

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C'est cette équipe équatorienne qui est restée sur 30 matchs sans défaite que les Éléphants d'Emerse Faé ont terrassée dimanche nuit, à Philadelphie. Un exploit immense qui mérite d'être salué comme tel. Ce n'était pas facile parce qu'ils ont joué devant 60 000 Équatoriens. Bravo aux garçons qui n'avaient jamais participé à une phase finale de Coupe du monde.

Ce qu'il faut intégrer désormais, c'est que ces Éléphants de Côte d'Ivoire ont basculé dans une phase d'invincibilité, une période de concentration maximale pour gagner.

Tout leur réussit. Ils se sentent invincibles depuis les derniers matchs amicaux contre la Corée (4-0), l'Écosse (1-0) et la France (2-1). Ils sont en train de passer un autre palier.

Pour la deuxième fois, la Côte d'Ivoire gagne son premier match de poules en Coupe du monde et s'ouvre royalement les chemins du deuxième tour.