Cote d'Ivoire: Long métrage / Dans le viseur du diable - Un thriller chrétien inspiré d'une histoire vraie

16 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Ange Ehourade

Jean Charles Bitty a présenté son film "Dans le viseur du diable", le vendredi 12 juin. Un thriller chrétien inspiré d'une histoire vraie. La cathédrale Saint Paul d'Abidjan-Plateau a servi de lieu d'avant-première de ce film qui a accueilli environ 2 500 visiteurs.

Producteur et scénariste du film "Dans le viseur du diable", Jean Charles Bitty raconte l'histoire d'un jeune homme au chômage qui perd sa femme et rencontre un milliardaire énigmatique qui l'emmène à s'adonner à des pratiques obscures pour être riche. Il cherchera, par la suite, un prêtre pour l'exorciser afin de retrouver la paix.

Selon Jean Charles Bitty, la morale du film, c'est que les jeunes doivent travailler dur et éviter de chercher l'argent facile.

Norbert Eric Abekan et Mahoula Kané font partie des acteurs qui s'illustrent dans ce film.

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Le long métrage d'environ 1h 40 minutes est tourné à Abidjan et Bingerville, en pratiquement 4 mois.

C'est un thriller chrétien qui vise à évangéliser par le cinéma, en s'inspirant d'une histoire réelle. Il sortira en salle à partir de juillet.

L'abbé Norbert Abekan, prêtre charismatique et exorciste, parle de son expérience d'acteur et de la morale du film. Le curé de la paroisse Saint-Jacques de Cocody Deux-Plateaux a dit avoir saisi l'opportunité de jouer le rôle du prêtre exorciste qu'il est.

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