Congo-Kinshasa: Exetat 2026 - Le ministère de l'Éducation nationale confirme le coup d'envoi des épreuves ordinaires pour le 22 juin

Tout est fin prêt pour le lancement de la session ordinaire de l'Examen d'État (Exetat) édition 2026 sur l'ensemble du territoire national. L'inspecteur général à l'Éducation nationale, Hubert Kimboza, a confirmé mardi 16 juin que les cahiers d'items ont déjà été acheminés avec succès dans toutes les provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo, pour lancer les épreuves le 22 juin 2026.

Outre les aspects purement logistiques, les autorités éducatives rassurent sur les conditions sanitaires du déroulement de l'Examen d'Etat 2026, dans le contexte de l'épidémie d'Ebola dans l'Est du pays. Des dispositions rigoureuses ont été prises pour que le déroulement de ces épreuves certificatives se fasse dans le strict respect des mesures de prévention contre la maladie.

Sur le terrain, la phase préparatoire entre dans sa dernière ligne droite. Les inspecteurs principaux provinciaux (IPP) s'activent actuellement à finaliser l'attribution des places physiques ainsi que la distribution des numéros de macarons pour chaque élève.

Pour éviter les bousculades et le stress de dernière minute le jour J, les autorités scolaires lancent un appel pressant aux candidats : ils sont vivement invités à repérer leurs centres d'examen bien à l'avance.