Afrique: Coupe du Monde FIFA 2026 - Le pays s'incline devant la France (1-3)

Dans une rencontre très attendue de la Coupe du Monde, les Lions de la Teranga du Sénégal ont courbé l'échine devant les Bleus de la France sur le score de 1-3, au terme d'un match intense où efficacité et maîtrise ont fait la différence, ce mardi 16 juin aux États-Unis.

Malgré une prestation courageuse et engagée, les Lions de la Teranga n'ont pas su contenir la puissance offensive des Bleus pour leur première rencontre dans cette phase de groupes de cette compétition planétaire.

Bien que cette entrée en lice se soit soldée par un échec, les jeux ne sont pas encore faits pour le Sénégal, qui possède une certaine expérience de la Coupe du monde.

La première participation du Sénégal à une phase finale de la Coupe du Monde remonte à l'année 2002, en Corée du Sud et au Japon. Le Sénégal avait commencé en fanfare en infligeant une défaite à la France dès son entrée dans la compétition, avant d'enchaîner avec un match nul face au Danemark et de terminer sur un autre nul face à l'Uruguay.

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En huitièmes de finale, le Sénégal avait battu la Suède sur le score de 2 buts à 1. C'est la Turquie qui était venue mettre fin à l'aventure sénégalaise en prolongation.

Après cette entrée historique en Coupe du Monde, le Sénégal a connu un passage à vide d'environ 16 ans avant de retrouver la compétition en 2018, en Russie. Cette fois-là, le représentant africain a gagné son premier match contre la Pologne, puis a fait match nul face au Japon avant de s'incliner contre la Colombie.

Cette défaite était synonyme d'élimination au premier tour. En 2022, le pays a quitté la compétition en huitièmes de finale. La Coupe du Monde 2026 est donc la quatrième de son histoire.

Parmi les légendes du football sénégalais, on peut citer El-Hadji Diouf, Henri Camara, Tony Silva, Khalilou Fadiga, Jules Bocandé, Pape Bouba Diop, Sadio Mané, entre autres.

Notons que, parmi les 26 joueurs sélectionnés, aucun n'évolue dans le championnat local. Pour la Coupe du Monde 2026, le Sénégal est logé dans le groupe I, aux côtés de la France, de la Norvège et de l'Irak.