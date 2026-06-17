Afrique: ACP - 'Coupe du monde 2026 - Le président Tshisekedi arrive à Houston pour soutenir les Léopards'

Deux sujets majeurs se partagent la une des médias ce mercredi 17 juin : d'une part, la ferveur sportive autour de l'entrée en lice des Léopards au Mondial de football 2026 ; d'autre part, la surchauffe politique consécutive aux manifestations de l'opposition et à l'annonce d'une nouvelle marche.

L'Agence Congolaise de Presse (ACP) annonce l'arrivée du président Félix Tshisekedi à Houston, au Texas, venu apporter un soutien institutionnel et moral direct aux Léopards de la RDC pour leur entrée en lice ce mercredi à la Coupe du monde de football 2026 face au Portugal.

Une présence au sommet également relayée par le journal Le Phare.

De son côté, Infos27 signe un éditorial vibrant intitulé « Léopards, nous revoici ! », célébrant le grand retour des fauves congolais sur l'échiquier mondial après des décennies d'absence.

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Africa News précise que la RDC, qui effectue son grand retour sur la scène mondiale après 1974, est placée dans le groupe K.

Concernant les ambitions de l'équipe, Forum des As donne la parole au sélectionneur national. Sébastien Desabre se veut pragmatique mais optimiste, déclarant : « Nous espérons gagner 3 ou 4 points pour passer au prochain tour ». Le technicien français estime que ses hommes ont toutes les armes nécessaires pour créer la surprise et honorer le drapeau national dans ce groupe relevé, rapporte le quotidien.

Marche annoncée de l'opposition contre Félix Tshisekedi

L'autre sujet qui fait la une des journaux et des médias en ligne est la colère de l'opposition après l'adoption par le Parlement de la loi sur le référendum.

Congo Nouveau titre : « Accusé de vouloir balkaniser la RDC, de violer la Constitution, l'opposition pousse Tshisekedi à la démission ». Ce trihebdomadaire rapporte que la coalition « Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel » (C64) passe à la vitesse supérieure après la répression de son sit-in du 12 juin.

Actualité.cd, 7sur7.cd ainsi que Le Potentiel annoncent qu'une grande marche nationale est fixée au 8 juillet prochain sur toute l'étendue du pays. L'objectif affiché par les leaders de l'opposition est clair : exiger la démission immédiate du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qu'ils accusent de dérive constitutionnelle.

De son côté, Le Nouvel Observateur met l'accent sur les retombées internationales des dernières violences politiques. Le bihebdomadaire revient sur la condamnation de l'organisation Human Rights Watch. Le journal détaille le bilan largement contesté du sit-in du 12 juin dernier : l'opposition parle d'une dizaine de morts, ainsi que de blessés et de disparitions, tandis que le gouvernement dément fermement toute perte en vie humaine.

Face à ce qu'il qualifie de « répression violente », Le Nouvel Observateur indique que plusieurs citoyens et opposants envisagent désormais de saisir la Cour pénale internationale (CPI).

Face à ces attaques, la réplique du camp présidentiel ne s'est pas fait attendre. Dans les colonnes du quotidien Le Phare, les secrétaires nationaux de l'UDPS sortent du silence et dénoncent une « théâtralisation des opposants ». Le parti au pouvoir fustige le comportement de la coalition C64, qu'il qualifie d'« appendice des rebelles de Joseph Kabila ayant délibérément bravé les forces de l'ordre avec des badauds armés ».

L'UDPS insiste : « le changement de la Constitution est une volonté du peuple et une promesse historique d'Étienne Tshisekedi qui sera accomplie ».

Dans la même lancée, Le Quotidien tacle l'ancien président sous le titre : « Premier pourfendeur de la Constitution, Joseph Kabila s'érige en donneur de leçon ».

« Sans préjuger d'une connexion entre l'ancien président de la République, connu pour être en intelligence avec le Rwanda et l'AFC-M23, et la C64, ou de trous de mémoire de sa part, il voudrait tout simplement rendre la monnaie de sa pièce à son successeur, Félix Tshisekedi, dont le parti, l'UDPS, avait déployé la grande machine en novembre 2007, mars 2009, juin 2014 et janvier 2015 pour l'empêcher de consolider son pouvoir en devenant président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) », écrit ce journal.