Congo-Kinshasa: Des affrontements entre gangs de « shegués » provoquent panique et déplacements de population à Kolwezi

Un climat de terreur règne depuis plusieurs jours dans la cellule Bel Air 2, un quartier de la ville de Kolwezi( Lualaba), à la suite de violents affrontements à l'arme blanche entre gangs de jeunes désoeuvrés communément appelés « shegués ».

Face à cette escalade de violence qui s'accompagne de pillages, de nombreux habitants terrifiés se voient contraints d'abandonner leurs habitations pour se réfugier dans des zones plus sécurisées.

Le bilan de ces bagarres rangées fait déjà état de plusieurs blessés, parmi lesquels figure un membre de la Police nationale congolaise (PNC), selon des sources locales.

Ces groupes criminels ne se contentent plus de s'affronter entre eux : ils s'en prennent désormais directement aux résidents. Selon des sources locales, ces jeunes vandalisent les maisons des particuliers, brisent les vitres et s'y introduisent par effraction pour dévaliser les familles.

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Cette insécurité grandissante paralyse l'activité économique locale. Les commerces sont obligés de fermer prématurément et les rues se vident dès la tombée de la nuit. Exaspérés et livrés à eux-mêmes, plusieurs habitants ont décidé de plier bagage.

Des résidents du quartier témoignent de leur calvaire :« Les gens abandonnent leurs maisons et fuient vers le quartier Dilungu. Nous vivons dans la peur, il est difficile de savoir comment la journée va se terminer. Nous dormons avec la peur au ventre, les shegués nous attaquent jusque dans nos maisons ».

Un autre habitant exprime également son exaspération : « Nous sommes en grande difficulté avec ces shegués du côté de Bel Air 2. Les affrontements sont permanents et on ignore l'origine de ces conflits. Il y a quatre jours, lors d'une nouvelle altercation, nos mamans ont carrément dû fuir. Ces jeunes se permettent de tout casser chez nous ».

Devant l'urgence de la situation, la population locale lance un cri de détresse pressant aux autorités urbaines pour le rétablissement de l'ordre public. Jusqu'à ce mercredi 17 juin dans la matinée, aucune réaction officielle des autorités de la ville de Kolwezi n'a été enregistrée.