Algérie: Groupe J - Messi inscrit un triplé historique, l'Argentine écrase le pays (3-0)

L'Argentine a lancé sa défense de titre en grande pompe. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Albiceleste a dominé l'Algérie (3-0) pour son entrée en lice dans le groupe J, portée par un Lionel Messi stratosphérique, auteur d'un triplé historique qui lui permet de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 16 buts, à égalité avec l'Allemand Miroslav Klose.

Le match a débuté sur un rythme fou. Dès les premières minutes, deux buts ont été refusés pour hors-jeu -- un de Messi (5e) et un de Farès Chaïbi côté algérien (8e) -- avant que l'Argentine ne prenne rapidement le contrôle. Sur une excellente passe plein axe de Rodrigo De Paul, Messi a expédié un missile au fond des filets (17e, 1-0). La suite de la première période a tourné au monologue argentin, les hommes de Lionel Scaloni gérant sereinement leur avantage jusqu'à la pause.

En seconde période, l'Argentine a continué de dicter le tempo. Le gardien algérien Luca Zidane a repoussé successivement un tir croisé de Lautaro Martínez (54e) et une tentative d'Alexis Mac Allister (58e), mais Messi a surgi pour s'offrir un doublé d'une frappe à bout portant (60e, 2-0). Zidane a encore sauvé les siens devant Messi à la 66e minute, mais ne pouvait rien sur une nouvelle frappe catapultée de La Pulga depuis l'entrée de la surface (76e, 3-0). Le triplé était signé, l'histoire écrite.

L'Algérie, qui disputait sa première Coupe du monde depuis douze ans, n'a jamais réussi à exister offensivement malgré les bonnes intentions affichées en début de match. Les choix forts du sélectionneur -- Riyad Mahrez et Mohamed Amoura laissés sur le banc -- n'ont pas payé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Argentine débute au mieux la compétition et vise une troisième étoile consécutive. L'Algérie, dos au mur, jouera son Mondial contre la Jordanie dans la nuit de lundi à mardi.