Ile Maurice: Cyclisme - Le grand retour de Kimberley Le Court-Pienaar à la compétition

Plus de deux mois après sa blessure survenue lors du Tour des Flandres, Kimberley Le Court-Pienaar s'apprête à effectuer son retour à la compétition à l'occasion du Tour de Suisse, disputé du 17 au 21 juin. La championne de Maurice retrouvera le peloton à l'occasion de cette quatrième édition de l'épreuve helvétique, qui proposera cinq étapes, 460 kilomètres de course et près de 7 000 mètres de dénivelé.

Cette reprise marquera une étape importante pour la Mauricienne de 30 ans. Victime d'une blessure qui avait brusquement interrompu sa campagne printanière et l'avait privée de plusieurs rendez-vous majeurs, la lauréate de Liège-Bastogne-Liège 2025 retrouvera enfin les dossards dans une épreuve relevée qui constituera la dernière manche World Tour du mois.

Le parcours du Tour de Suisse devrait offrir des opportunités à tous les profils de coureuses. Puncheuses, grimpeuses, sprinteuses et spécialistes du contre-la-montre pourront s'exprimer, notamment grâce à l'introduction d'une étape chronométrée qui pourrait peser lourd dans la lutte pour le classement général.

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Kimberley Le Court-Pienaar sera entourée d'une équipe solide composée de Letizia Borghesi, de la gagnante d'étape de la Vuelta Shari Bossuyt, de la championne de Belgique Justine Ghekiere, de Tess Moerman et d'Urska Zigart. Cette dernière arrive en confiance après avoir pris la huitième place du Giro d'Italia, un mois seulement après sa sixième place au classement général de la Vuelta Femenina.

Au sein de l'équipe AG Insurance-Soudal, l'objectif sera d'abord d'évaluer la condition de Kimberley après cette longue période d'absence. «Nous disposons d'une équipe solide pour le Tour de Suisse, qui sera la première course de Kim depuis le mois d'avril. Nous aborderons les choses jour après jour avec elle et verrons jusqu'où elle pourra aller au classement général», explique la directrice sportive Jolien D'hoore.

La Belge souligne également les différentes options dont disposera la formation : «Urska a réalisé un excellent Giro, et sa présence nous offre plusieurs cartes à jouer. Nous pourrions voir Shari jouer un rôle important lors de la troisième étape, tandis que Letizia pourra partir à l'offensive et se montrer à son avantage sur les arrivées pour puncheuses, tout en soutenant nos ambitions au classement général. Justine est en phase de retour après sa blessure, et Tess pourra beaucoup apprendre de cette expérience tout en apportant son aide à l'équipe.»

Autant d'atouts qui permettent à AG Insurance-Soudal d'aborder ce Tour de Suisse avec confiance, mais pour les supporters mauriciens, l'attention sera avant tout tournée vers le retour tant attendu de Kimberley Le Court-Pienaar au plus haut niveau.