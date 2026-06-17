Mali: La Cour suprême prolonge le calvaire judiciaire du militant Clément Dembélé qui reste en prison

Au Mali, la Cour suprême refuse de statuer sur le dossier de Clément Dembélé, militant anticorruption en prison depuis novembre 2023. Soupçonné d'avoir menacé de mort le président de transition, le général Assimi Goïta, dans un enregistrement qui avait circulé sur les réseaux sociaux, Clément Dembélé avait rapidement été blanchi. La justice malienne a même ordonné sa libération, mais ses péripéties judiciaires n'ont jamais pris fin. Ce 15 juin, un nouvel épisode pour le moins grotesque s'est joué devant la Cour suprême. Résultat : cette figure de la société civile est maintenue en prison.

Cela fait plus de deux ans et demi que Clément Dembélé est derrière les barreaux au Mali. Une expertise technique avait révélé dès mars 2024 que ce n'était pas sa voix qui menaçait Assimi Goïta dans l'enregistrement incriminé. Le juge d'instruction en charge de l'affaire a ensuite ordonné à plusieurs reprises sa libération et le classement sans suite de l'affaire pour « manque de preuves ».

Mais le procureur du pôle judiciaire anti-cybercriminalité, puis le procureur de la Cour d'appel, s'y sont opposés, préférant désigner un nouvel expert. Les avocats de Clément Dembélé ont alors sollicité la Cour suprême pour faire confirmer le non-lieu prononcé.

Mais ce 15 juin, de source judiciaire, la Cour a refusé de statuer. Le rapporteur explique qu'un reçu de consignation, c'est-à-dire le justificatif de paiement d'une démarche effectuée par les avocats de Clément Dembélé, manquait au dossier pour le pourvoi permettant de transférer le dossier de la Cour d'appel à la Cour suprême. Ce que la défense conteste fermement. La Cour a cependant suivi l'avis du rapporteur et pris une décision d'irrecevabilité. Joints par RFI, les avocats de Clément Dembélé n'ont pas souhaité commenter.

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« Manigance pour le maintenir en prison »

« Bien sûr que les avocats ont payé, et bien sûr qu'ils ont versé le reçu au dossier, s'emporte un proche de Clément Dembélé. On parle de 10 000 francs CFA (15 euros) ! Et comment le dossier aurait été transmis à la Cour suprême, accepté par le greffe et enregistré au rôle du tribunal si le dossier était incomplet ? » L'entourage du militant anticorruption dénonce « une nouvelle manigance pour le maintenir en prison ». « Ils ont enlevé le reçu du dossier pour empêcher le jugement, accuse un proche. Ils font tout pour qu'il reste en prison plus longtemps ».

« C'est du vrai n'importe quoi, commente encore un magistrat malin en poste. Ce dossier est un montage grotesque. » Sollicité par RFI, le procureur de la Cour suprême n'a pas donné suite.

« Une situation injustifiable, emblématique de la prison arbitraire au Mali »

Joint par RFI, l'expert indépendant mandaté par les Nations unies sur les droits humains au Mali se dit « vivement préoccupé » par la décision de la Cour suprême. « Le respect des recours effectifs est essentiel au maintien de l'État de droit et à la protection des droits de l'homme », commente Eduardo Gonzalez, qui rappelle que « Clément Dembélé bénéficie de décisions de justice qui n'ont trouvé aucun fondement aux accusations portées contre lui. Malgré ces décisions, Clément Dembélé a passé plus de deux années et demie en prison ».

« Sa situation est injustifiable, poursuit l'expert en droits humains, et elle est devenue emblématique de la prison arbitraire au Mali. J'exhorte vivement les autorités maliennes à agir et à veiller à ce que le cas de Clément Dembélé soit finalement réexaminé, en conformité avec les engagements du Mali. Clément Dembélé est victime d'une détention arbitraire, et toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation ont droit à la liberté ».