Afrique: Mondial 2026 - L'Algérie perd son premier match contre l'Argentine (0-3)

L'Algerie s'est incliné (0-3) devant l'Argentine, mardi 16 juin, lors de la première journée de la Coupe du monde.

Malgré quelques velléités offensives, les Fennecs n'ont pas réussi à contenir la supériorité technique de l'Albiceleste, portée par un Lionel Messi en grande forme, auteur d'un triplé.

L'Algérie, qui en est à sa cinquième participation à la Coupe du monde, devra réagir lors de son prochain match.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Algérie a goûté pour la toute première fois aux joies de la Coupe du monde en 1982, en Espagne. Cette année-là, décomplexés, les Fennecs ont créé la surprise en battant l'Allemagne de l'Ouest sur le score de deux buts à un, avant de signer une deuxième victoire face au Chili (3-2).

Malgré ces deux succès, les Algériens ont été éliminés à la suite de ce qui a été qualifié de « match de la honte » entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche. Le match s'était terminé sur le score d'un but à zéro en faveur des Allemands. Ce résultat avantageait les deux sélections en présence, d'où le manque d'engagement constaté entre les deux équipes.

C'est à partir de ce match que la FIFA a décidé que, pour les éditions suivantes, les derniers matchs de chaque groupe seraient disputés simultanément.

En 1986, au Mexique, ils ont été éliminés après un nul et deux défaites. Il a fallu attendre la Coupe du monde 2010, en Afrique du Sud, pour retrouver l'Algérie, 24 ans après : elle avait alors été éliminée sans avoir marqué le moindre but.

En 2014, au Brésil, les Algériens se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après une victoire contre la Corée du Sud et un nul face à la Russie, ce qui leur a valu une qualification historique. À ce stade de la compétition, ils ont été éliminés par l'Allemagne en prolongation, future championne du monde.

L'édition 2014 demeure, à ce jour, le plus grand exploit des Fennecs sur la scène mondiale et l'un des parcours les plus marquants du football algérien.

Notons que, parmi les 26 joueurs convoqués pour cette Coupe du monde, environ trois évoluent dans le championnat local, notamment à l'USM Alger et à la JS Kabylie.