Congo-Kinshasa: A l'occasion de la journée de l'enfant africain, le Parlement d'enfants de Beni exige un accès sécurisé à l'eau potable

Le Parlement d'enfants de la ville de Beni (Nord-Kivu) a lancé, mardi 16 juin, un plaidoyer vibrant auprès des autorités locales pour garantir aux enfants un accès facile et sécurisé à l'eau potable. Cet appel a été lancé à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain. L'objectif principal de ce plaidoyer est de mettre fin aux longs trajets que parcourent les mineurs pour s'approvisionner en eau potable, les exposant quotidiennement à d'importants risques sécuritaires.

Réuni en conférence, mardi, le Parlement d'enfants de Beni a mis un accent particulier sur l'accès à l'eau potable et sur le respect strict des règles d'hygiène, un enjeu crucial dans une région actuellement secouée par la résurgence de la maladie à virus Ebola.

Pour le Parlement d'enfants, l'éloignement des points d'eau est devenu une menace directe pour l'intégrité physique des plus jeunes, particulièrement dans les zones périurbaines déstabilisées par l'insécurité.

Éloge Bwanakawa, président de cette structure à Beni, interpelle directement les décideurs et la société de distribution d'eau :

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« Pour nous, cette journée est très bénéfique car elle met en lumière les nombreux défis auxquels l'enfant est confronté. Nous sommes intervenus pour rappeler aux autorités la nécessité de renforcer la sécurité, car les zones où les enfants vont puiser de l'eau sont aujourd'hui dangereuses. Nous demandons aussi à la REGIDESO de multiplier les bornes fontaines et de veiller à ce qu'elles soient suffisamment approvisionnées, afin d'éviter que les enfants ne parcourent de longues distances avec tous les risques que cela comporte. »

Au-delà des infrastructures, le président du Parlement d'enfants a également sollicité l'implication des organisations non gouvernementales et des leaders d'opinion pour accentuer la sensibilisation à l'hygiène et à la protection de l'environnement, rappelant que « l'eau, c'est la vie ».

Face à Ebola, l'accent mis sur les mesures d'hygiène

La gestion de l'eau à Beni ne se limite pas à une question d'accès, elle est aussi une arme sanitaire. Au cours de cette même conférence, des experts de la santé ont pris la parole pour sensibiliser les délégués des enfants aux gestes barrières essentiels.

Ces mesures restent indispensables pour freiner la propagation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui continue de faire de nombreuses victimes dans la région et face à laquelle l'eau propre demeure la première ligne de défense.