Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Entre fierté et détermination, les Léopards affichent un mental positif

C'est un moment que tout un peuple attendait depuis plus d'un demi-siècle. Ce mercredi 17 juin marque le grand retour de la République démocratique du Congo à la Coupe du monde, 52 ans après sa première et unique participation en 1974. À quelques heures de leur entrée en lice face au Portugal, les Léopards affichent un état d'esprit mêlant fierté, émotion et détermination.

Dans le groupe congolais, la pression est bien présente, mais elle semble maîtrisée. Les joueurs abordent cette rencontre avec la conscience de vivre un moment historique, bien au-delà du simple enjeu sportif. Pour eux, représenter la RDC sur la scène mondiale est à la fois un honneur et une responsabilité.

L'attaquant Cédric Bakambu a résumé ce sentiment partagé au sein de l'équipe :

« Peu importe le match, il y a toujours une pression avant de débuter une rencontre. Mais je suis très fier de représenter mon pays. Cela fait 52 ans que la RDC n'a pas participé à un Mondial. On veut en profiter et offrir une fête au peuple congolais. »

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Même lucidité du côté de Yoane Wissa, qui n'ignore pas l'ampleur du défi face au Portugal, l'une des sélections les plus performantes du moment. Tout en reconnaissant la supériorité théorique de l'adversaire, l'ailier congolais affiche une ambition assumée : celle de rivaliser sans complexe.

« On se sent privilégiés d'être là. C'est une opportunité de remettre le pays sur la carte du football mondial. Le Portugal est une grande équipe, mais on va les regarder droit dans les yeux », a-t-il affirmé.

Entre humilité et confiance, les Léopards semblent avoir trouvé le bon équilibre. Conscients de leur statut d'outsiders, ils entendent néanmoins miser sur leur cohésion, leur combativité et leur envie de marquer l'histoire pour déjouer les pronostics.

Au-delà du résultat, cette participation est déjà perçue comme une victoire symbolique. Elle incarne l'espoir d'un peuple et le retour d'une nation sur la plus grande scène du football mondial. Pour les Congolais, ce match d'ouverture est bien plus qu'une simple rencontre : c'est le début d'un nouveau chapitre, porteur de rêves et d'unité nationale.