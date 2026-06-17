Ile Maurice: Arvin Boolell - «Le thon est notre or blanc»

Le thon est au cœur des préoccupations. Lors d'une conférence de presse tenue le 15 juin 2026 à Port-Louis, le ministre de la Pêche, Arvin Boolell, a rappelé l'importance stratégique de ce secteur : avec 6 000 emplois directs et Rs 14 milliards, soit 20 % des exportations nationales annuelles, Maurice se classe au troisième rang des exportateurs de produits thoniers vers le Royaume-Uni.

Or, cette position est menacée. Les autorités britanniques envisagent d'assouplir l'accès à leur marché aux pays tiers, ce qui pourrait éroder les avantages préférentiels dont bénéficie Maurice. Le ministre juge «injuste» cette perspective. «Nous avons mérité ce traitement spécial. Ce n'est pas un cadeau.» En réponse, le ministre des Affaires étrangères et du commerce international, Ritish Ramful, a adressé une lettre officielle aux autorités britanniques pour demander une suspension temporaire des nouvelles mesures tarifaires. Trois ministères travaillent de concert sur ce dossier dans le cadre de l'Accord de partenariat économique.

Au-delà du thon, Arvin Boolell a esquissé une vision plus large, évoquant la modernisation du port, le développement de l'économie bleue, le projet Saya de Malha comme réservoir de crédits carbone et l'objectif d'atteindre 60 % d'énergies renouvelables d'ici sept ans.

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Il a également lancé un appel aux jeunes pour «un retour à l'agriculture» et annoncé que le recrutement de travailleurs étrangers se ferait désormais directement sous la supervision du ministère du Travail : «Pena pou pas par okenn lazans». Assumant les difficultés du contexte international, le ministre Boolell a conclu sur une note réaliste : «No one owes us a living»... and «short-term pain leads to long-term gain».