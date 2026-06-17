Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - «Les enfants sont les ambassadeurs de l'environnement»

Le projet national de collecte et de recyclage du papier dans les écoles primaires et secondaires a été lancé hier à la S.K. Kanhye Government School à Goodlands. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin sous l'égide des Nations unies. Cette responsabilité incombe à chaque citoyen et à chaque famille.

Le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, a souligné l'ampleur du projet. «Cette initiative concerne 250 établissements scolaires à travers le pays. Chaque année, près de 42 millions d'arbres sont abattus dans le monde pour la production de papier», a-t-il déclaré.

Le ministre a rappelé que les arbres jouent un rôle essentiel dans l'équilibre écologique de la planète, en fournissant de l'ombre, de l'oxygène et en contribuant à la lutte contre le changement climatique. Il a également mis en avant les résultats encourageants d'un projet pilote mené dans 22 établissements scolaires de Beau-Bassin. «Le programme de recyclage du papier lancé dans ces écoles a été un grand succès. Entre 15 et 20 tonnes de papier ont été collectées, ce qui représente l'équivalent d'environ 300 arbres préservés», a-t-il fait ressortir.

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Cette initiative permettra de réduire la quantité de papier et de carton acheminée vers le centre d'enfouissement de Mare-Chicose tout en encourageant une gestion plus durable des ressources. Le ministre estime aussi que les matières recyclables peuvent constituer une véritable ressource économique. Avec l'appui du secteur privé, le papier et le carton récupérés pourront être transformés en nouveaux produits, contribuant ainsi à l'économie tout en respectant l'environnement.

Rajesh Bhagwan a également insisté sur le rôle des élèves dans cette démarche. «Les enfants sont les ambassadeurs de l'environnement, car ils sensibilisent leur entourage à l'importance du tri et du recyclage», a-t-il déclaré. Il a ajouté que le gouvernement entend intensifier sa lutte contre la pollution plastique, renforcer les campagnes de sensibilisation et durcir les sanctions. Selon lui, la pollution liée au plastique demeure l'un des principaux défis environnementaux du pays. Toutefois, il a souligné qu'aucune victoire durable ne sera possible sans l'engagement des citoyens, des collectivités locales, des écoles et du secteur privé.

De son côté, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a lancé un appel à une prise de conscience collective face au problème de la propreté dans le pays. Il a fait observer que l'image de Maurice est affectée par la présence de déchets, de cartons et de papiers abandonnés dans les espaces publics.

Ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad.

Insistant sur l'importance d'adopter des gestes simples, comme l'utilisation des poubelles, il a rappelé que la protection de l'environnement est l'affaire de tous. Il a également souligné que la campagne nationale de recyclage du papier, qui sera déployée dans 250 écoles, permettra à la fois de réduire les déchets et de sensibiliser les jeunes générations à la préservation de l'environnement.