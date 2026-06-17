Ile Maurice: Une mineure recherchée après s'être échappée

Une plainte a été enregistrée au poste de police de l'hôpital Dr A.G.Jeetoo, à Port-Louis, le lundi 15 juin, peu après midi, signalant la disparition d'une adolescente de 16 ans dans l'enceinte de l'établissement.

C'est une accompagnatrice de l'Oasis Shelter de Grande-Rivière qui a alerté les autorités. La jeune fille, résidente de Camp-le-Juge, Forest-Side, était hébergée dans ce foyer depuis le 28 mai dernier, à la suite d'une orientation du Family Support Service.

Ce lundi matin, son accompagnatrice l'avait emmenée en consultation pour un bilan médical. Elle aurait disparu vers 11 heures dans le couloir jouxtant la salle de consultation de l'unité AIDS de l'hôpital, profitant d'un moment d'inattention. Des recherches ont immédiatement été menées dans les environs de l'hôpital, mais elles sont demeurées infructueuses.

La jeune fille est décrite comme étant ronde, de teint brun, avec des cheveux bouclés et mesurant environ 1 m 50. Au moment de sa disparition, elle portait un chemisier rose, un pantalon et des chaussures. Les services de police ont ouvert une enquête et appellent toute personne disposant d'informations sur sa localisation à se manifester dans les plus brefs délais.