Ile Maurice: Une mineure recherchée après s'être échappée

17 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Une plainte a été enregistrée au poste de police de l'hôpital Dr A.G.Jeetoo, à Port-Louis, le lundi 15 juin, peu après midi, signalant la disparition d'une adolescente de 16 ans dans l'enceinte de l'établissement.

C'est une accompagnatrice de l'Oasis Shelter de Grande-Rivière qui a alerté les autorités. La jeune fille, résidente de Camp-le-Juge, Forest-Side, était hébergée dans ce foyer depuis le 28 mai dernier, à la suite d'une orientation du Family Support Service.

Ce lundi matin, son accompagnatrice l'avait emmenée en consultation pour un bilan médical. Elle aurait disparu vers 11 heures dans le couloir jouxtant la salle de consultation de l'unité AIDS de l'hôpital, profitant d'un moment d'inattention. Des recherches ont immédiatement été menées dans les environs de l'hôpital, mais elles sont demeurées infructueuses.

La jeune fille est décrite comme étant ronde, de teint brun, avec des cheveux bouclés et mesurant environ 1 m 50. Au moment de sa disparition, elle portait un chemisier rose, un pantalon et des chaussures. Les services de police ont ouvert une enquête et appellent toute personne disposant d'informations sur sa localisation à se manifester dans les plus brefs délais.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.