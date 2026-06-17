Ile Maurice: Une femme victime d'un viol, deux suspects recherchés

17 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Une plainte pour viol a été enregistrée au poste de police de Pope Hennessy dans la nuit de lundi. La victime, une jeune femme de 26 ans résidant à Pouce Street, dans le quartier de Tranquebar, a déclaré avoir été agressée sexuellement à son domicile par deux inconnus, dans les premières heures du matin.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime a été surprise dans son sommeil par deux individus qui se sont présentés à son domicile. L'un des agresseurs, muni d'un couteau d'une trentaine de centimètres, s'est introduit de force dans l'habitation pour y commettre une agression sexuelle. Son complice est resté à l'extérieur pour faire le guet. La jeune femme a ensuite été contrainte de quitter momentanément les lieux sous la menace, avant d'être ramenée chez elle, où l'agression s'est poursuivie.

Prise en charge rapidement après les faits, elle a été examinée par un médecin de la police. Aucune blessure physique apparente n'a été constatée, bien qu'elle ait signalé des douleurs. Son état psychologique, à la suite d'un tel traumatisme, fait l'objet d'un suivi particulier. La victime a indiqué aux enquêteurs qu'elle serait en mesure d'identifier les deux agresseurs présumés. Une enquête a été immédiatement ouverte et la police recherche activement les agresseurs.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.