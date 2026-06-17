Ile Maurice: Une femme victime d'un viol, deux suspects recherchés

Une plainte pour viol a été enregistrée au poste de police de Pope Hennessy dans la nuit de lundi. La victime, une jeune femme de 26 ans résidant à Pouce Street, dans le quartier de Tranquebar, a déclaré avoir été agressée sexuellement à son domicile par deux inconnus, dans les premières heures du matin.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime a été surprise dans son sommeil par deux individus qui se sont présentés à son domicile. L'un des agresseurs, muni d'un couteau d'une trentaine de centimètres, s'est introduit de force dans l'habitation pour y commettre une agression sexuelle. Son complice est resté à l'extérieur pour faire le guet. La jeune femme a ensuite été contrainte de quitter momentanément les lieux sous la menace, avant d'être ramenée chez elle, où l'agression s'est poursuivie.

Prise en charge rapidement après les faits, elle a été examinée par un médecin de la police. Aucune blessure physique apparente n'a été constatée, bien qu'elle ait signalé des douleurs. Son état psychologique, à la suite d'un tel traumatisme, fait l'objet d'un suivi particulier. La victime a indiqué aux enquêteurs qu'elle serait en mesure d'identifier les deux agresseurs présumés. Une enquête a été immédiatement ouverte et la police recherche activement les agresseurs.