Ile Maurice: Tentative d'automutilation - Une agente blessée en intervenant

17 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Un incident grave s'est produit dans la nuit de lundi à mardi, vers 2 heures du matin, dans les cellules du poste de police de Trou-aux-Biches. Une agente de police en faction a été blessée alors qu'elle intervenait pour empêcher une détenue de se blesser grièvement.

La détenue, une femme de 32 ans sans domicile fixe, avait été placée en garde à vue par la Criminal Investigation Division de Bambous dans le cadre d'une affaire de larcin survenue sur la voie publique. Peu après 2 heures du matin, l'agente chargée de la surveillance des cellules a été alertée par des cris et un comportement agité provenant de la cellule. Grâce au système de vidéosurveillance du poste, elle a rapidement constaté que la détenue tentait de se blesser à l'aide de ses vêtements.

L'agente est immédiatement intervenue, assistée d'un collègue, afin de neutraliser la détenue pour la mettre hors de danger. Malgré cette intervention rapide, la situation a dégénéré. La détenue, dans un état de grande agitation, l'a violemment frappé à l'abdomen. Au cours de la lutte, cette dernière a également été blessée à un doigt, qui s'est mis à saigner. Elle a été prise en charge médicalement à l'hôpital SSRN et une enquête a été ouverte.

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