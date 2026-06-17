Cote d'Ivoire: Incident à Wilmington - La FIF rassure, les Éléphants poursuivent sereinement leur préparation au Mondial

La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a tenu à rassurer les supporters des Éléphants, les médias ainsi que l'opinion publique à la suite des informations ayant circulé au sujet d'un incident survenu dans l'après-midi du mardi 16 juin 2026 au Wilmington Hospital de ChristianaCare, dans l'État américain du Delaware.

Dans un communiqué officiel, l'instance dirigeante du football ivoirien a apporté une mise au point afin de dissiper toute inquiétude autour de la sélection nationale engagée à la Coupe du monde 2026.

La FIF affirme sans ambiguïté que les Éléphants n'ont été affectés d'aucune manière par cet incident et que leur préparation se poursuit dans les meilleures conditions.

« La sélection nationale, son encadrement et l'ensemble de sa délégation séjournent dans un environnement sécurisé et continuent leurs activités normalement », précise la Fédération, insistant sur le fait que les joueurs demeurent pleinement concentrés sur leurs objectifs sportifs.

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Cette sortie officielle intervient alors que plusieurs informations circulaient sur les réseaux sociaux et dans certains médias, suscitant des interrogations sur les conditions de séjour de la délégation ivoirienne aux États-Unis.

En réagissant rapidement, la FIF entend couper court aux spéculations et réaffirmer que toutes les dispositions sécuritaires nécessaires sont prises pour garantir la sérénité de l'équipe.

La Fédération a également salué l'engagement des différentes parties prenantes mobilisées autour de l'organisation de la compétition.

Elle a adressé ses remerciements à la FIFA, aux autorités américaines ainsi qu'aux différents services de sécurité pour leur professionnalisme et leur vigilance dans l'encadrement de cet événement mondial.

À quelques jours d'échéances importantes dans la compétition, la délégation ivoirienne reste entièrement focalisée sur sa campagne mondiale.

Le staff technique poursuit son programme de préparation tandis que les joueurs travaillent avec détermination pour atteindre les objectifs fixés et offrir aux supporters ivoiriens de nouvelles satisfactions.

À travers cette communication, la FIF réaffirme sa volonté d'informer avec transparence l'ensemble des acteurs du football ivoirien et de préserver un climat de confiance autour des Éléphants.

Elle invite les supporters à rester mobilisés derrière la sélection nationale, assurant que toutes les conditions sont réunies pour permettre aux représentants ivoiriens de poursuivre leur parcours dans la compétition en toute sérénité.

Ce message de réassurance témoigne de la détermination de la Fédération à protéger l'équipe nationale des rumeurs et à maintenir le groupe entièrement concentré sur l'essentiel : défendre avec honneur les couleurs de la Côte d'Ivoire sur la scène mondiale.