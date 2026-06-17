Angola: L'ISCED-Huíla installe son premier sismomètre didactique

Lubango — L'Institut supérieur des sciences de l'éducation (ISCED-Huíla) a installé lundi son premier sismomètre didactique, un équipement permettant aux étudiants de suivre les mouvements du sol en temps réel et de renforcer la dimension pratique de l'enseignement de la physique et des sciences de la Terre.

Baptisé Raspberry Shake, l'appareil a été installé dans le cadre de la VIe Conférence de physique des pays lusophones et est le premier capteur de ce type en service en Angola.

Il s'agit d'un don du fabricant, par l'intermédiaire de l'Union des physiciens des pays lusophones et de l'Institut Dom Luiz (IDL), un centre de recherche de la Faculté des sciences de l'Université de Lisbonne.

L'initiative a également bénéficié de la contribution de la professeure Graça Silveira, de l'Institut supérieur d'ingénierie de Lisbonne et membre de l'IDL, qui a coordonné les contacts ayant permis l'installation du capteur à l'ISCED-Huíla, selon Osório de Cavacundo, doctorant en géophysique et sismologie à l'Université de Lisbonne.

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Dans un entretien avec l'ANGOP, Osório de Cavacundo a expliqué que le dispositif a essentiellement des visées académiques, permettant l'observation et l'analyse des signaux générés par les événements sismiques.

D'après cette source, bien qu'il ne possède pas la même capacité que les sismomètres utilisés dans les réseaux nationaux de recherche, l'équipement enregistre les vibrations du sol causées par les séismes et autres mouvements, fournissant ainsi des données utiles pour l'enseignement.

Il a précisé que le capteur enregistre en continu les mouvements verticaux du sol et met les données à disposition sur une plateforme en ligne, accessible en temps réel aux étudiants et aux chercheurs via Internet.

Il a expliqué en outre que l'interprétation des enregistrements permettra aux étudiants d'analyser les formes d'onde sismiques et de réaliser des travaux pratiques en géophysique, sans contact direct avec l'équipement.

Osório de Cavacundo a précisé que la capacité de détection dépend de la magnitude de l'événement et de la distance au capteur, et qu'elle permet d'enregistrer aussi bien des phénomènes locaux que des séismes de forte intensité se produisant à des centaines, voire des milliers de kilomètres.

Il a ajouté que des événements de haute énergie peuvent être détectés même à grande distance, à condition que l'énergie sismique soit suffisamment importante pour être enregistrée par l'équipement.

De son côté, Joaquim Pedro Quessongo, coordinateur du master en didactique de la physique à l'ISCED-Huíla, a estimé que l'installation du sismomètre constitue un renforcement important de la dimension pratique de l'enseignement.

Selon lui, l'équipement permettra aux étudiants d'interpréter les phénomènes sismiques et autres mouvements de la structure solide de la Terre grâce à l'analyse de données réelles en temps différé.

Selon le professeur, le sismomètre fournit des informations sur les fréquences et les vitesses des mouvements du sol, permettant ainsi une application concrète des connaissances théoriques et familiarisant les étudiants avec les outils modernes d'observation géophysique.

Grâce à cette installation, l'ISCED-Huíla dispose désormais d'une ressource pédagogique innovante, ouvrant de nouvelles perspectives de recherche et de formation pratique pour les étudiants en sciences de la Terre.