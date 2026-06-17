Angola: Le pays et le Vietnam renforcent leurs relations économiques

Luanda — Des responsables angolais et vietnamiens se sont rencontrés mardi au Vietnam pour discuter de mesures visant à promouvoir et à renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la sylviculture.

Selon un communiqué de presse transmis le même jour à l'ANGOP, cette discussion a eu lieu lors d'une rencontre entre le ministre angolais de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, et son homologue vietnamien, Trinh Viet Hung, dans le cadre de la visite du ministre angolais au Vietnam.

D'après le document, les deux délégations ont tenu une réunion qui a permis d'analyser l'état actuel de la coopération bilatérale et le développement de mécanismes de renforcement.

Au cours de cette rencontre, la délégation angolaise a également souligné son intérêt pour un développement du partenariat avec le Vietnam dans le secteur agricole, en particulier pour la production à grande échelle de riz, de manioc, de soja, de café et de bois d'oeuvre.

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De son côté, la partie vietnamienne a exprimé sa volonté et sa disponibilité pour le transfert de connaissances dans le cadre de la coopération Sud-Sud, en s'appuyant sur son expérience en matière de développement agricole, forestier et halieutique, afin de garantir la sécurité alimentaire.

La note souligne également l'intérêt accru pour l'importation de maïs et de soja d'Angola et pour la mobilisation d'investissements privés vietnamiens dans ces secteurs.

Les deux interlocuteurs ont noté avec satisfaction la consolidation et le renforcement des relations bilatérales dans les domaines technologique, économique et commercial au fil des ans.

Par la suite, la délégation angolaise a tenu une réunion de travail avec une autre délégation vietnamienne, conduite par le directeur général du Centre national de vulgarisation agricole, Le Quoc Thanh.

Cette réunion a permis un échange d'expériences sur les systèmes de vulgarisation agricole destinés aux petits et moyens producteurs, un élément clé de la transformation de l'agriculture au Vietnam.

À l'issue de la rencontre, Isaac dos Anjos a appelé à la création de conditions favorables au développement des capacités de pénétration des différents secteurs de la société vietnamienne, ainsi qu'à l'attraction des investissements étrangers, au transfert de connaissances et à la promotion du potentiel du secteur agricole.