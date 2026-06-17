Angola: Luanda sera à partir de jeudi la plaque tournante du financement du secteur touristique angolais

Luanda — La capitale angolaise accueille à partir de ce jeudi, l'«Angola Investment Summit 2026», un sommet international consacré aux opportunités d'investissement, à l'innovation et au développement durable, avec un accent particulier sur le secteur du tourisme.

Cet événement, précédé ce mercredi d'une conférence de presse et d'une réception, réunira des dirigeants gouvernementaux, des investisseurs, des institutions financières et des chefs d'entreprise du monde entier.

Organisé par le Gouvernement angolais, en partenariat avec le Global Tourism Forum Institute (GTFI), l'une des plateformes internationales les plus prestigieuses pour la promotion des investissements et le développement du tourisme, le sommet sera modéré par Victoria Rubadiri, correspondante de la CNN Connecting Africa, dans le panel présidentiel du Sommet angolais sur l'investissement 2026.

La cérémonie d'ouverture officielle est prévue jeudi, sur le thème « Façonner l'avenir du tourisme dans les destinations émergentes », au cours duquel interviendront le gouverneur de la province de Luanda, Luís Nunes, le Conseil mondial du voyage et du tourisme, Gloria Guevara, le président de la WTFI, Bulut Bağci, la secrétaire générale des Nations Unies pour le tourisme, Cheikha Al Nuwais, ainsi que le ministre angolais du Tourisme, Márcio Daniel.

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Des sujets tels que « Construire des destinations touristiques évolutives : meilleures pratiques mondiales, libérer le potentiel des investissements maritimes en Afrique » et « Au-delà des complexes hôteliers : développer des destinations touristiques intégrées » figurent également parmi les thèmes qui seront abordés lors du principal forum africain de débat sur l'investissement, le développement économique, le tourisme, l'innovation et la coopération internationale.

La remise officielle du Guide d'investissement touristique « Tourisme : Investir en Angola », la signature du Mémorandum d'accord, le Dialogue présidentiel : Le tourisme comme stratégie économique nationale, entre autres sujets, figurent également à l'ordre du jour du sommet, qui se déroule jusqu'au 19 de ce mois.

Ce sommet intervient à un moment particulièrement opportun pour le rayonnement international de l'Angola et pour l'affirmation du tourisme comme l'un des secteurs stratégiques de la diversification économique nationale.

Le « Sommet sur l'investissement en Angola » vise à promouvoir des opportunités d'investissement concrètes, à renforcer les partenariats public-privé et à dynamiser de nouveaux projets susceptibles de générer des emplois, de la croissance économique et un développement durable pour le pays.

Ce sommet a confirmé la présence de plus de 100 journalistes nationaux et internationaux, qui assureront une couverture médiatique mondiale et contribueront au rayonnement international de l'Angola en tant que destination stratégique pour l'investissement, la coopération et le développement durable.