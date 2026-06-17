Angola: Le Gouvernement promeut un usage responsable des réseaux sociaux dans les écoles

Luanda — Le secrétaire d'État à la Jeunesse, Danila Bragança, a annoncé mardi la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation dans les écoles du pays sur l'usage responsable des réseaux sociaux, afin de promouvoir une utilisation plus consciente des plateformes numériques.

Cette annonce a été faite lors d'une table ronde sur le thème « Réseaux sociaux : opportunités, défis et responsabilités à l'ère du numérique », organisée à Luanda par l'Institut angolais de la jeunesse (IAJ).

Selon le secrétaire d'État, cette initiative vise à renforcer l'éducation numérique des jeunes et à encourager un usage équilibré des réseaux sociaux, tout en les mettant en garde contre les risques liés à une exposition excessive.

Danila Bragança a également souligné l'immense potentiel de la jeunesse angolaise, réfutant les discours qui évoquent un prétendu manque d'orientation chez les jeunes.

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« La jeunesse angolaise est résiliente, créative et attend des occasions de faire ses preuves. Il nous appartient de la guider et de la mettre en relation avec des modèles positifs qui promeuvent des valeurs et la citoyenneté », a-t-il insisté.

Il a déclaré que la formation académique et technico-professionnelle est essentielle au développement personnel et professionnel des jeunes.

De son côté, le directeur général de l'IAJ, Joaquim Caiombo, a expliqué que cette initiative intervient à un moment où les réseaux sociaux sont fréquemment utilisés pour diffuser des discours de haine, la xénophobie et des attaques contre la réputation d'autrui.

« Notre objectif est de montrer aux jeunes que les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour apprendre, s'épanouir personnellement, créer des opportunités et renforcer leurs réseaux professionnels », a-t-il affirmé.

La rencontre a analysé, au sein de deux panels, les opportunités offertes par les réseaux sociaux et les défis liés à leur utilisation responsable.

Des étudiants, des influenceurs numériques, des mentors et des représentants d'organisations de jeunesse ont participé à l'événement.

À l'issue de l'événement, cinq ordinateurs et cinq imprimantes ont été offerts aux étudiants les plus méritants de l'Institut polytechnique industriel de Luanda (IPIL) pour l'année universitaire 2025/2026.