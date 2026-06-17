Afrique Australe: L'AN souligne les progrès réalisés dans l'harmonisation législative de la SADC

Luanda — L'Assemblée nationale (AN) a estimé que les objectifs de la visite d'évaluation de la Commission parlementaire régionale de supervision des lois modèles du Forum parlementaire de la SADC, qui s'est achevée mardi à Luanda après deux jours d'évaluations techniques, avaient été pleinement atteints.

À la clôture des travaux, la présidente de la Commission permanente du développement humain et social et des programmes spéciaux du Forum parlementaire de la SADC, Luísa Damião, a déclaré que cet exercice avait permis d'évaluer le degré d'adéquation du système juridique national aux lois modèles de l'organisation régionale.

Selon la parlementaire, la mission a mis en lumière les progrès accomplis par l'Angola dans le processus d'harmonisation législative et a réaffirmé l'engagement du pays en faveur de la promotion des droits humains, de la mise en œuvre du Programme de développement durable et de l'adoption de politiques inclusives.

Luísa Damião a également salué la contribution des représentants des ministères, des agences des Nations Unies, des organisations de la société civile et des experts invités, dont les interventions ont enrichi la dimension technique de l'évaluation.

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La députée a souligné que les progrès réalisés reposent sur le cadre constitutionnel angolais, le respect des instruments internationaux et la mise en oeuvre de stratégies nationales axées sur l'inclusion sociale, l'équité et le développement durable.

Lors des débats, les participants ont plaidé pour un renforcement de la coopération régionale, le partage des meilleures pratiques et la création de mécanismes plus efficaces pour articuler les processus législatifs et les politiques publiques.

La responsable a également insisté sur le fait que l'intégration régionale exige des actions concrètes et une capacité collective pour transformer les engagements politiques en bénéfices réels pour les citoyens de la région.

La réunion a rassemblé des parlementaires, des représentants de ministères, d'agences des Nations Unies et d'organisations de la société civile, dans le cadre du Projet sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, le VIH/sida, la gouvernance et l'action climatique.

La mission visait à recueillir des informations sur le processus d'adaptation de la législation angolaise aux lois modèles de la SADC, à recenser les meilleures pratiques et à évaluer le rôle des comités spécialisés et du leadership parlementaire dans la mise en oeuvre des instruments juridiques régionaux.