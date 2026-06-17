Angola: Le pays célèbre quatre ans d'adhésion à l'ITIE avec des avancées dans le secteur extractif

Luanda — L'Angola a célébré, mardi 16 juin, le quatrième anniversaire de son adhésion à l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), témoignant de son engagement en faveur d'une bonne gouvernance et d'une gestion responsable des ressources minérales, pétrolières et gazières.

Durant cette période, l'Angola a consolidé ses réformes institutionnelles, les harmonisant avec les normes internationales de responsabilité et d'intégrité du secteur extractif, et a enregistré des progrès significatifs, notamment la publication régulière de rapports nationaux, selon un communiqué parvenu jeudi à l'ANGOP.

Parallèlement, le pays a mis en oeuvre des réformes structurelles, telles que la restructuration des entreprises publiques et la création de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) et de l'Agence nationale des ressources minérales (ANRM), renforçant ainsi la réglementation et la gestion efficace des ressources naturelles.

Ces initiatives modernisent le secteur et l'alignent sur les exigences mondiales de transparence et de durabilité.

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À ce jour, l'Angola a soumis trois rapports, dont le plus récent, couvrant l'année 2023.

Ces documents compilent des informations sur les paiements effectués par les entreprises extractives à l'État et sur les recettes perçues, garantissant ainsi une meilleure visibilité et une plus grande confiance pour les citoyens et les investisseurs.

Outre les données financières, selon le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, les rapports intègrent des informations sur la production, les exportations, la dette publique liée au pétrole, l'emploi, l'égalité des sexes et la transition énergétique, renforçant ainsi la qualité de l'information publique et les fondements d'une prise de décision éclairée.

Dans le cadre du processus de validation de l'ITIE, l'Angola a obtenu 63,5 points, avec une performance remarquable pour l'indicateur « Résultats et impact », qui a atteint 72,5 points.

Ce résultat témoigne des efforts déployés pour consolider la transparence, promouvoir le dialogue entre les parties prenantes et utiliser l'ITIE comme plateforme d'amélioration des politiques publiques.

L'adhésion a également renforcé les mécanismes de bonne gouvernance, favorisant la publication systématique des contrats, des recettes et des flux financiers, réduisant les risques d'opacité et encourageant une action responsable de la part des institutions et des entreprises.

Parmi les progrès accomplis, le document souligne également le renforcement de la coopération entre le gouvernement, les entreprises et la société civile, rapprochant ainsi le pays des meilleures pratiques internationales.

Le ministère y souligne que l'amélioration de la transparence et de la prévisibilité a accru l'attractivité du secteur extractif, renforçant la confiance des investisseurs, la réputation internationale de l'Angola et les conditions propices aux investissements, essentiels à la croissance et à la diversification économiques.

Il affirme que l'ITIE (Initiative pour la transparence des investissements dans les industries extractives) est un instrument stratégique pour consolider l'environnement des affaires, en offrant une plus grande sécurité juridique et une meilleure stabilité.

Quatre ans plus tard, l'Angola réaffirme sa détermination à consolider ces acquis, en surmontant les difficultés liées au renforcement de la divulgation d'informations et à l'amélioration du cadre juridique afin de garantir une transparence et une responsabilité accrues.

Pour le ministère, la célébration de cet anniversaire reconnaît les progrès accomplis et renouvelle l'engagement en faveur d'un avenir où la transparence, la bonne gouvernance et la gestion responsable des ressources naturelles demeurent au coeur du programme de développement.

Il conclut que le pays poursuit sur cette voie, consolidant le secteur extractif comme un pilier de la croissance durable et de la création de valeur pour tous les Angolais.

L'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) est une norme mondiale volontaire visant à promouvoir une gestion ouverte, transparente et responsable des ressources pétrolières, gazières et minérales d'un pays.

Elle compte actuellement 55 pays membres ou adhérents.