Angola: Le ministère de la Santé renforce sa stratégie d'influence au sein des organisations internationales

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a rencontré mardi à Luanda la représentante de l'Angola auprès du Bureau des Nations Unies pour les organisations internationales à Genève, Ana de Oliveira, afin d'examiner les stratégies visant à renforcer la présence et l'influence du pays dans les principaux forums de santé.

Un communiqué de presse transmis à l'Angop par le Ministère de la Santé indique que la rencontre a permis d'évaluer les possibilités de représentation de l'Angola au sein des organisations multilatérales, notamment en ce qui concerne les postes disponibles au sein du Comité de la santé du Groupe africain.

L'Angola considère cet espace comme stratégique pour la coordination des positions et la définition des priorités sanitaires sur le continent.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des mécanismes permettant de consolider la participation de l'Angola aux instances de décision et de coordination des politiques de santé aux niveaux africain et mondial, à un moment où le pays cherche à renforcer son rôle de premier plan dans les débats sur les enjeux du secteur.

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Les parties ont défendu l'importance d'une représentation qualifiée et proactive au sein des instances internationales, soulignant la nécessité d'approfondir la coopération institutionnelle et de valoriser le personnel national au sein des organes de référence du système multilatéral de santé.

Il convient de rappeler que la ministre Sílvia Lutucuta a participé à la 79e Assemblée mondiale de la Santé, qui s'est tenue à Genève, en Suisse, du 18 au 23 mai, considérée comme un forum international majeur pour la gouvernance sanitaire.

Lors de cet événement, qui a réuni ministres, experts, partenaires au développement et dirigeants mondiaux, les principales priorités et les défis du secteur à l'échelle mondiale ont été débattus.

En marge de l'Assemblée mondiale de la Santé, la délégation angolaise a tenu des réunions bilatérales et multilatérales avec des partenaires stratégiques, notamment GAVI, le Fonds mondial, l'UNICEF, UNITAID et d'autres organisations internationales, dans le but de renforcer la coopération technique et de mobiliser un soutien en faveur du développement du système national de santé.