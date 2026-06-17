Angola: Le gouverneur souligne l'impact économique du futur port en eau profonde d'Amboim

Porto-Amboim — Le gouverneur de Cuanza Sul, Eugénio Laborinho, a souligné mardi l'impact du futur port en eau profonde d'Amboim sur le développement du commerce et de l'économie de la province et du pays en général.

S'exprimant après une visite aux installations de la Compagnie portuaire d'Amboim, où il a pris connaissance des grandes lignes du projet d'infrastructure, le gouvernant a qualifié ce projet de stratégique pour le développement national, car il pourrait dynamiser le commerce, accroître les recettes fiscales et créer des emplois pour les jeunes.

Le gouverneur a assuré que son exécutif apporterait tout le soutien nécessaire à la réalisation du projet.

De son côté, le président du conseil d'administration de la Compagnie portuaire d'Amboim, Nelson da Piedade Dias dos Santos, a indiqué que la première phase du projet, financée par le Japon, représente un budget d'environ 400 millions de dollars américains et devrait créer plus d'un millier d'emplois directs.

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Il a indiqué que les travaux techniques et les études spécialisées sont en cours, suivis des levés géologiques nécessaires à la réalisation du projet.

La phase initiale d'exploration de la zone a débuté en 2025 et devrait s'achever en 2028.

Il a expliqué que le projet se déroulera en deux phases : la première, d'une durée estimée à trois ans, comprendra la construction des infrastructures maritimes, notamment des structures pour les navires de croisière, tandis que la seconde sera consacrée à la construction des chantiers navals.

Le futur port en eau profonde d'Amboim s'étendra sur une superficie de 620 à 625 hectares et intégrera des zones opérationnelles et de services.

Créée en 1978, la Compagnie du Port d'Amboim est l'entité chargée de la gestion du projet, considéré comme une infrastructure clé pour le renforcement des capacités logistiques et commerciales de la région.