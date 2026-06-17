Angola: Le Brent se négocie sous la barre des 80 dollars

17 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le prix du Brent, référence pour les exportations angolaises, a ouvert mercredi à 79,39 dollars, reflétant le récent repli des marchés internationaux.

Les cours mondiaux du pétrole ont continué de chuter fortement, les investisseurs se montrant optimistes quant à la perspective d'une signature prochaine d'un accord entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit, ce qui ouvrirait la voie à la reprise du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

Lundi, les prix ont chuté de près de 5 %, atteignant leur plus bas niveau depuis début mars.

Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré mardi que son pays et les États-Unis entameraient vendredi en Suisse une nouvelle série de négociations en vue de parvenir à un accord définitif, selon Reuters.

Mardi, le Brent a oscillé entre un plus bas de 78,45 dollars et un plus haut de 83,80 dollars, clôturant la journée à 78,96 dollars.

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