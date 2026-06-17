Angola: Le MINSA forme plus d'un millier de professionnels à l'évaluation des performances

16 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Mille cent professionnels de l'administration locale du secteur de la santé ont entamé lundi une formation à l'évaluation et à la gestion des performances, à l'initiative du ministère de la Santé (MINSA).

Cette formation, qui se déroulera jusqu'au 19 de ce mois dans les 21 provinces du pays, vise à préparer les nouveaux évaluateurs à la mise en oeuvre du Régime d'évaluation des performances des agents publics (RADFP).

Selon un communiqué de presse du MINSA, reçu par l'ANGOP mardi, la formation permettra aux participants d'élaborer des plans d'action, de suivre les indicateurs de performance et d'analyser les résultats.

L'initiative est supervisée par la Direction nationale des ressources humaines en santé (DNRHS), en partenariat avec l'Unité de mise en oeuvre du projet de formation à la couverture sanitaire universelle (UIP-PFCUS).

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Cette formation est financée par la Banque mondiale, dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement angolais pour renforcer les capacités institutionnelles et améliorer les services de santé publique.

Au cours de ces sessions, les participants approfondiront leurs connaissances des méthodologies d'évaluation, de la définition d'objectifs, de l'élaboration de plans de développement individuels et des enjeux de la transition culturelle et technologique au sein des institutions.

Selon la note, le ministère de la Santé (MINSA) prévoit que cette initiative permettra d'accroître la productivité, de renforcer la motivation du personnel, d'aligner les objectifs institutionnels et les performances individuelles, et de consolider un système de gestion moderne axé sur la couverture sanitaire universelle en Angola.

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