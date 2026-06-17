Sénégal: Examen des nouveaux codes sociaux - Le FSDT annonce une grève générale le 10 juillet

Le climat social pourrait se tendre dans les prochaines semaines au Sénégal. Le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 17 juin, l'organisation d'une grève générale nationale de 24 heures prévue le vendredi 10 juillet 2026.

Cette décision intervient en réaction à ce que les organisations syndicales qualifient de « démarche unilatérale » du gouvernement concernant les projets de loi relatifs au nouveau Code du Travail et au Code de la Sécurité sociale. Selon le FSDT, ces textes ont été transmis à l'Assemblée nationale et examinés par la Commission des Lois sans qu'une concertation préalable et consensuelle n'ait eu lieu avec les partenaires sociaux sur leurs versions définitives.

Le Front syndical estime que cette procédure remet sérieusement en cause le dialogue social et contrevient aux engagements contenus dans le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

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Pour éviter la tenue de cette grève, le FSDT formule plusieurs revendications. Il demande notamment la suspension immédiate de l'examen parlementaire des projets de loi, l'ouverture d'un cadre de concertation tripartite associant l'État, les employeurs et les syndicats, ainsi que l'extension du paiement de l'indemnité de logement aux agents contractuels du secteur de la santé.

Le Front syndical a également averti qu'il tiendrait le gouvernement pour responsable de toute détérioration du climat social. Il affirme, par ailleurs, être déterminé à poursuivre son combat en recourant à l'ensemble des moyens légaux garantis par la Constitution.