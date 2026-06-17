Tunisie: Djerba/Projet Blue Step - Renforcer l'inclusion sociale des professionnels de la filière du crabe bleu

Un nouveau projet intitulé « Expansion de la protection sociale et son adéquation dans le secteur de la pêche - BLUE STEP » a été officiellement lancé, mardi, 16 juin 2026, à Djerba, dans l'objectif de renforcer l'inclusion sociale des acteurs de la filière du crabe bleu en Tunisie, a fait savoir le Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche.

D'après la FAO, partenaire du projet, BLUE STEP constitue une initiative innovante portée par la Tunisie dans l'objectif de renforcer la protection sociale et d'améliorer les conditions de travail des acteurs de la filière du crabe bleu, tout en promouvant le travail décent et en réduisant la vulnérabilité sociale dans ce secteur stratégique. Ce projet accorde également une attention particulière à l'accompagnement des femmes actives dans cette filière et à la valorisation de leur rôle économique essentiel, notamment dans la transformation et la valorisation des produits.

Le démarrage de la mise en oeuvre de ce projet a été marqué par l'organisation du Forum BLUECOOP qui se tient du 16 au 19 juin 2026 à Djerba.

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BLUECOOP se veut un espace d'échange, de dialogue et de coopération réunissant les différents acteurs nationaux et internationaux du secteur, tout en favorisant le partage d'expériences avec plusieurs pays disposant d'un savoir-faire reconnu dans la pêche, la transformation et la valorisation du crabe bleu, notamment les États-Unis, les Philippines et la France.

Ce forum réunit les principaux acteurs de la filière du crabe bleu autour de deux ateliers afin d'échanger sur les défis et les opportunités liés au développement durable tout le long de la chaîne de valeur d'une filière en pleine expansion. En effet, au-delà de son importance économique, la filière du crabe bleu fait vivre un nombre assez important de personnes pêcheurs, transformatrices, et autres acteurs de la chaîne de valeur dont beaucoup demeurent confrontés à des conditions de travail précaires et à un accès limité aux dispositifs de la protection sociale.