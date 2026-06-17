Afrique: Afreximbank - Vers la création d'un centre commercial africain multisectoriel

Le projet de création d'un centre commercial africain multisectoriel en Tunisie, qui abritera une représentation de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), a été au coeur d'un entretien, mercredi matin, entre le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid et une délégation d'Afreximbank.

Ce projet devrait contribuer à renforcer l'accès des produits et services tunisiens aux marchés africains, tout en offrant un appui financier et technique à la Tunisie, notamment aux entreprises exportatrices et importatrices opérant sur le continent africain, selon un communiqué du ministère du Commerce et du Développement des exportations.

À cette occasion, le ministre a salué la qualité du partenariat entre la Tunisie et Afreximbank, notamment en matière de soutien à la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et de renforcement de l'efficacité du Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), auquel la Tunisie a été le premier pays d'Afrique du Nord à adhérer, en février 2024.

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Il a également souligné le rôle majeur joué par cette institution dans la mobilisation des ressources financières destinées au financement et à l'accompagnement des projets économiques, en particulier ceux des petites et moyennes entreprises, ainsi que dans la promotion et le développement du commerce intra-africain.

Le ministre a indiqué que la Tunisie poursuit ses efforts en faveur des secteurs prioritaires et dispose d'entreprises publiques capables de se positionner sur le continent africain grâce à la qualité de leurs services, à leur crédibilité internationale et à leur implication dans la réalisation de projets stratégiques liés à l'intégration économique africaine.

Parmi ces projets figure notamment le Corridor commercial continental africain terrestre, dont la zone franche des activités logistiques et commerciales de Ben Guerdane ainsi que le poste frontalier de Ras Jedir constitueront des points de départ vers la Libye et plusieurs pays enclavés d'Afrique subsaharienne.

Ses principaux axes stratégiques portent sur le financement du commerce, le développement des exportations ainsi que le soutien à l'industrialisation et au développement du continent africain.

De son côté, la délégation d'Afreximbank a exprimé sa reconnaissance pour le soutien apporté par les autorités tunisiennes au lancement de ce projet.

Elle a également réaffirmé sa volonté de renforcer davantage la coopération avec la Tunisie, tant dans le secteur public que privé, et sa disposition à accompagner les entreprises tunisiennes dans le renforcement de leur présence sur le continent africain et leur accès à de nouveaux marchés.

Regroupant 52 États membres, l'Afreximbank est une institution financière multilatérale qui figure parmi les principaux bailleurs de fonds des gouvernements africains et des entreprises privées des pays membres, notamment dans le domaine du financement et de l'appui au commerce intra-africain.