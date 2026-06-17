Tunisie: Epson accompagne le 8ème congrès national de l'Association Tunisienne de Chirurgie Cardiaque et Vasculaire

Epson Tunisie a participé en qualité de sponsor au 8ème Congrès National de l'Association Tunisienne de Chirurgie Cardiaque et Vasculaire (ATCCV), organisé à Tunis.

Cet événement scientifique majeur a réuni près de 250 spécialistes, chirurgiens cardiovasculaires, chirurgiens vasculaires, cardiologues et experts venus de Tunisie et de plusieurs pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, d'Europe et du Moyen-Orient afin d'échanger autour des dernières avancées dans la prise en charge des pathologies cardiaques et vasculaires.

À travers son soutien à cette manifestation scientifique de référence, Epson réaffirme son engagement aux côtés des communautés professionnelles et académiques, en accompagnant les initiatives favorisant le partage des connaissances, l'innovation et l'excellence dans des secteurs stratégiques tels que la santé.

À l'occasion de ce congrès, Epson a mis en avant ses dernières innovations en matière d'impression et de projection, en présentant aux participants des solutions technologiques adaptées aux enjeux du secteur de la santé. Conçues pour allier performance, fiabilité et simplicité d'utilisation, ces technologies contribuent à optimiser la gestion de l'information et la communication au sein des établissements médicaux.

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Les participants ont ainsi pu échanger avec les équipes Epson et découvrir des solutions innovantes développées pour répondre aux exigences des environnements professionnels où la précision, la qualité et l'efficacité opérationnelle sont essentielles.

« Nous sommes fiers d'avoir été partenaires du 8ème Congrès National de l'Association Tunisienne de Chirurgie Cardiaque et Vasculaire. La santé est un domaine d'excellence où la précision, la fiabilité et la performance jouent un rôle primordial. À travers notre participation, nous avons souhaité présenter des solutions technologiques innovantes destinées à renforcer l'efficacité opérationnelle et à améliorer la prise en charge des patients. Ces solutions incluent des systèmes d'étiquetage pour les médicaments et l'identification des patients, ainsi que des scanners haute performance pour la numérisation des dossiers et résultats médicaux, permettant de rationaliser les flux de travail. Nous proposons également des solutions d'impression rapide et fiable des rapports médicaux et des ordonnances, essentielles pour un suivi patient réactif. Enfin, nous mettons en avant des projecteurs interactifs qui facilitent la formation et les consultations, ainsi que des imprimantes de reçus sécurisées pour assurer des transactions et des paiements patients sans faille au niveau administratif.» a déclaré Safa Jenhani, Consumer account manager Epson Tunisie.

De son coté, Docteur Raouf Denguir, le président de l'Association Tunisienne de Chirurgie Cardiaque et Vasculaire a déclaré : « L'ATCCV 2026 a été possible entre autres grâce à l'engagement de nos partenaires et sponsors, qui partagent avec nous une même vision de l'excellence médicale et scientifique. Derrière chaque grande rencontre scientifique, il y a des acteurs qui croient en la formation continue, en l'innovation et en la capacité de la médecine tunisienne à rayonner au-delà de nos frontières. Nous remercions Epson Tunisie pour son accompagnement et sa confiance. Leur présence à nos côtés reflète un engagement commun et une conviction partagée : investir dans le savoir, la formation et l'innovation."

En renforçant sa proximité avec les communautés scientifiques et professionnelles tunisiennes, Epson poursuit sa mission d'accompagner la transformation des organisations grâce à des technologies innovantes, durables et adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur d'activité.