Tunisie: Concours de la neuvième année de base - Distribution des sujets d'examen aux commissariats régionaux de l'éducation

17 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Les opérations de remise des boîtes de sujets d'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base général et technique (concours d la 9ème année) aux commissariats régionaux de l'éducation ont démarré mardi, en préparation des épreuves écrites qui auront lieu les 18, 19 et 20 juin courant, a annoncé le ministère de l'éducation.

Le nombre des candidats à l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base général s'élève à 32.004 élèves, soit 18 pc de l'ensemble des élèves inscrits en neuvième année (175 024 ), alors que 203 candidats sur un total de 5 381 élèves passeront l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base technique pour l'année 2026, selon les données statistiques du ministère.

Les résultats de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base seront annoncés le 6 juillet 2026.

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Saisir, Message envoyé à 13:02 par Imen : Les opérations de remise des boîtes de sujets d'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base général et technique (concours d la 9ème année) aux commissariats régionaux de l'éducation ont démarré mardi, en préparation des épreuves écrites qui auront lieu les 18, 19 et 20 juin courant, a annoncé le ministère de l'éducation.

Le nombre des candidats à l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base général s'élève à 32.004 élèves, soit 18 pc de l'ensemble des élèves inscrits en neuvième année (175 024 ), alors que 203 candidats sur un total de 5 381 élèves passeront l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base technique pour l'année 2026, selon les données statistiques du ministère. Les résultats de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base seront annoncés le 6 juillet 2026.

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